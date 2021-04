7 Aprile 2021

SALUTE

Novecentomila euro di finanziamento dal ministero della Salute per lo sviluppo di due ricerche dell'Università degli Studi. Il primo studio farà luce sui nuovi meccanismi fisiopatogenetici della paraplegia spastica ereditaria, malattia neurodegenerativa invalidante. L'altro porterà ad individuare su quali aree del cervello intervenire, tramite stimolazione cerebrale, per alleviare la sintomatologia in pazienti affetti da malattia di alzheimer. I due progetti sono stati proposti al Ministero dai professori Antonio Orlacchio (Dipartimento di Medicina e chirurgia) e Valerio Santangelo (Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione) e sono stati scelti dopo una selezione fra 1400 proposte.

IL LAVORO

Orlacchio grazie al finanziamento lavorerà in particolare sul trasferimento delle conoscenze genetiche dal laboratorio alla clinica, cioè alla cura dei pazienti, la cosiddetta terapia traslazionale, mentre Santangelo applicherà al trattamento della malattia di alzheimer le conoscenze acquisite grazie a studi di risonanza magnetica funzionale condotti su rarissimi soggetti dotati di ipermemoria. I due progetti sono frutto di una collaborazione scientifica tra l'Università di Perugia e l'Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma, primo IRCCS italiano per produttività scientifica nelle

neuroscienze.