11 Marzo 2021

SALUTE

La pandemia non ferma la lotta contro i tumori del sangue. In un solo anno, reso complesso dall'emergenza Covid, i reparti di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica del Santa Maria della Misericordia hanno effettuato 110 trapianti, offrendo una concreta speranza di vita a tanti bambini, ragazzi e adulti che da tutta Italia e anche dall'estero raggiungono Perugia per essere assistiti presso i suoi centri di eccellenza. Proprio in questo contesto è nata l'esigenza da parte del Comitato per la Vita Daniele Chianelli di ampliare con altri 20 alloggi il Residence, a pochi metri dall'ospedale. I lavori sono iniziati e procedono regolarmente nonostante la complessa situazione.

I LAVORI

Ieri è stato fatto il punto durante un incontro cui hanno partecipato Marcello Giannico, direttore dell'azienda ospedaliera, Brunangelo Falini (direttore Ematologia), Maurizio Caniglia (direttore Oncoematologia pediatrica) e Franco Chianelli. «Fin dal mio arrivo ha detto Giannico - ho percepito il clima dei attenzione e affetto della comunità verso l'ospedale. Il Comitato Chianelli è l'emblema di questa attenzione. Questo nuovo residence rappresenta proprio il grande legame che ci unisce. Una struttura al servizio dei malati, ma anche della nostra azienda». Alla conferenza ha preso parte anche Andrea Paris, vincitore di Tu si que vales che ha donato parte della vincita per sostenere l'ampliamento del Residence Chianelli.