IL CASOSalta il server che gestisce l'operatività dei sistemi informatici degli uffici giudiziari e da Perugia a Spoleto fino a Terni e i disagi per utenza, avvocati e soprattutto personale sono notevoli. Il guasto è avvenuto mercoledì, ma la speranza che si potesse risolvere presto al momento è rimasta vana. I più ottimisti sperano che il sistema torni operativo durante il fine settimana, ma per adesso resta legge la comunicazione per cui la direzione generali per i sistemi informatici ha programmato per martedì prossimo gli interventi per il ripristino del servizio.Come ricorda la nota della presidente del tribunale di Perugia, Mariella Roberti, «il blocco dei sistemi impedisce l'espletamento della quasi totalità dei servizi di cancelleria: sia in ambito civile che penale le informazioni sui fascicoli e sui dati dei registri generali sono contenuti nelle piattaforme informatiche; da ciò consegue che in molto casi le cancellerie non potranno dare seguito alle richieste degli utenti se non dopo il riavvio dei sistemi informatici».Una situazione quindi abbastanza pesante che da giorni sta creando problemi alle tre procure e ai tribunali. Una comunicazione firmata da Claudia Matteini, presidente della sezione civile della Corte d'appello di Perugia, conferma che proprio ieri dal ministero della Giustizia è arrivata la notizia del «fermo straordinario dei sistemi penali e amministrativi del distretto della Corte d'appello di Perugia». Ma si precisa anche come le «prossime udienze già fissate per il giorno 8 febbraio e 11 febbraio si terranno senza subire rinvii» e si avvisano contestualmente gli avvocati «che potrebbero però verificarsi disfunzioni e ritardi, anche con riferimento al deposito di atti, legati al malfunzionamento dei suddetti applicativi».Duro il commento dell'Unione sindacale di base che spiega il disservizio con la decisione della direzione generale Servizi informatici automatizzati «di distogliere dagli uffici giudiziari di Roma gli assistenti informatici». «È successo ancora dice il sindacato -: si spostano i lavoratori informatici da un posto all'altro, senza motivo, e la rete di piazzale Clodio si blocca. Merito del pressappochismo e improvvisazione dei vertici ministeriali nel gestire l'informatica del mondo giustizia. Parlare di giustizia digitale, di innovazione, di assunzione di nativi digitali e non riuscire ad assicurare un servizio affidabile ci sembra uno dei tanti controsensi di questa amministrazione».L'Usb attacca le scelte, a livello nazionale, sulla gestione del personale informatico, parlando di «i tecnici informatici che vengono demansionati e sommersi da scartoffie piuttosto che essere utilizzati per tutte le attività tecniche consone al loro profilo». «Pagano prosegue il sindacato - duramente i lavoratori degli uffici giudiziari che si ritrovano a dover combattere con nuovi sistemi informatici inefficienti e poco funzionali. Pagano a caro prezzo gli utenti che non avranno i servizi informatici promessi a fronte di uno sperpero di denaro pubblico imbarazzante: più di un miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Pagano i lavoratori sfruttati dalle ditte private lautamente remunerate. La Usb, di fronte alla miopia e all'incapacità gestionale dei vertici ministeriali, non si fermerà e non si piegherà, fino a che le legittime rivendicazioni dei lavoratori informatici non troveranno giuste ed esaustive risposte». Nel frattempo, la speranza è che il sistema ritorni operativo ed efficiente nel minor tempo possibile.Egle Priolo