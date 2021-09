Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

Salgono a più di 500mila euro (524mila per l'esattezza) le risorse stanziate per fare fronte ai danni causati dall'alluvione dello scorso 23 agosto, che ha causato tanti problemi nelle zone di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Colombella, Fratticiola Selvatica e Ponte Pattoli. Il Comune ha stanziato altri 345mila euro. Nel dettaglio 310mila per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del canale funzionale all'ex centrale idroelettrica di Ponte Felcino (150mila per il primo tratto e 160mila per il secondo). Le opere consisteranno nella rimozione del materiale solido accumulatosi nell'alveo, ripristinando e riprofilando gli argini. Poi altri 35mila euro per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni idrauliche del fosso Santa Maria necessarie a garantire il deflusso delle acque. Previsti taglio e ripulitura dalla vegetazione, rimozione dei depositi di materiale e cumuli di piena in alveo, ripristino delle protezioni spondali in seguito a fenomeni erosivi, al fine di evitare possibili erosioni in corrispondenza delle strutture portanti dell'attraversamento in prossimità di via Maniconi e il rifacimento di porzioni di argini.