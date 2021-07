Domenica 4 Luglio 2021, 05:02

Da ieri anche nell'acropoli hanno preso il via i saldi estivi Un modo per far respirare il commercio, messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria, e per i clienti anche una occasione per andare a caccia di affari. Perugia si è risvegliata tra vetrine e allestimenti che invitano allo shopping con prezzi convenienti. Anche se, già da qualche giorno, alcuni punti vendita dell'acropoli avevano già lanciato con qualche giorno di anticipo particolare scontistiche su alcuni prodotti.

Sin dalla mattinata, tra turisti e perugini, il centro è stato caratterizzato da un discreto via vai di frequentatori. Poche le buste in giro, ma in molti curiosano da vetrina in vetrina. Forse ala ricerca del prezzo migliore.

Intanto, ieri, per le vie del centro sono stati avvistati l'illusionista Magic Andrea (Andrea Maglie Proietti) insieme alla sua valletta Alessia. «Giriamo nel centro storico cercando di far sorridere turisti e chi fa shopping. Stiamo testando una formula che, se dovesse funzionare, potrebbe diventare un appuntamento fisso con postazioni itineranti davanti ai vari negozi dell'acropoli». L'illusionista è stato chiamato da un gruppo di commercianti capeggiato da Paolo Mariotti che hanno pensato di poter offrire un momento di intrattenimento ai propri clienti e ai passeggiatori dell'acropoli.

Federconsumatori ha ricordato alcuni consigli per ridurre il rischio di essere truffati o rincorrere in finte promozioni. Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita. Diffidare dei negozi che non espongono la merce e quelli che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%: potrebbero nascondere dei tentativi di truffa.

Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Se si è incerti sull'acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo. Ricordate in ogni caso di conservare sempre lo scontrino. A differenza del negozio fisico sul web non è possibile leggere tutte le informazioni presenti in etichetta, ma solo alcune e per determinati prodotti. Attenzione, quindi, che le descrizioni siano complete ed esaustive di tutte le informazioni necessarie per capire la qualità di quello che stai acquistando. Ci sono 14 giorni di tempo dalla consegna del prodotto per ripensarci e restituire quanto acquistato online, in questo caso anche in assenza di difetti di conformità. È opportuno conservare sempre lo scontrino , perché se un difetto si palesa dopo l'acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all'acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa.

