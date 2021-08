Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

COMMERCIO

Un inizio tepido che poi, fortunatamente, si è infuocato ad agosto. Saldi che, tutto sommato, hanno soddisfatto tutti. «E' sotto l'occhio di tutti spiega Sergio Donati del negozio di abbigliamento e accessori, noto per le vetrine sobrie ed eleganti che si affacciano in piazza Matteotti -: Perugia è stata meta preferite dei turisti. Merito anche della campagna di promozione turistica delle istituzioni locali. Aiutati dal bel tempo, dai molti visitatori e dalle piccole, ma sincere promozioni messe in atto dai commercianti, i negozi hanno lavorato». Piccole promozioni, come quelle che da oggi fino a domani prenderanno il via sotto il nome dello Sbaracco e a cui hanno aderito anche chi, inizialmente, non si è fatto coinvolgere. Come Sergio Donati. «Lo ammetto, non mi convinceva ma ora mi sono ricreduto e aderisco con molto piacere: crea un'atmosfera di festa in città che è già parte del successo dell'iniziativa».

I saldi nell'acropoli hanno seguito il trend del 2020. Con la differenza che, mentre l'anno scorso il visitatore era quasi tutto italiano, quest'anno sono tornati a vedersi gli stranieri. Francesi, olandesi, ma si sente ancora la mancanza della fetta di mercato proveniente dagli Usa. Soddisfazioni anche in via Mazzini. «Il primo mese di saldi a luglio è stato molto calmo spiega una commerciante di un negozio di abbigliamento e accessori in via Mazzini -, mentre ad agosto c'è stato molto lavoro. Un continuo via vai, nonostante il caldo di quelle giornate infinite, di clienti e turisti. Certo, non basteranno i saldi a farci recuperare quanto persone durante questi due anni difficilissimi a causa della emergenza sanitaria». LO SBARACCO Oggi si alza il sipario dello Sbaracco, la festa del piccolo commercio arrivata ormai alla quindicesima edizione. Decine le attività del centro storico di Perugia che, sulle bancarelle piazzate all'esterno dei negozi, metteranno in vendita la loro merce a prezzi ulteriormente scontati. Dall'abbigliamento agli accessori, dalle scarpe ai prodotti per la persona fino a monili, profumi, occhiali, casalinghi, prodotti delle erboristerie, giocattoli e artigianato, ce ne sarà per tutti i gusti. L'iniziativa è promossa e organizzata dal Consorzio Perugia in Centro (che raduna Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato) con il patrocinio del Comune.

DOVE ANDARE

Un appuntamento irrinunciabile nell'agenda di perugini e non che, per l'occasione, vanno a caccia di affari lungo le vie e tra i vicoli della città. Entrambi i giorni si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza, dove decine di negozi esporranno i propri prodotti all'esterno con sconti irripetibili, offrendo così la possibilità di girare le vie del centro all'aria aperta, a prova di Covid.

Cristiana Mapelli