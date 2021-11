Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

Sabato sul palco del Lyrick di Assisi arriva un cantautore molto amato, Marco Masini, che con la data umbra del suo tour 30th Anniversary offrirà un'altra gustosa anteprima della Stagione Tourné 2021/2022 organizzata da AUCMA.

È felice di tornare in Umbria?

«Provo una grande emozione, perché è una regione dove mi sento a casa».

Esibirsi ad Assisi aumenta l'emozione?

«Sì, perché quel luogo già regala un'emozione! È la location perfetta per ritrovare, dopo 2 anni, tutta la gente intorno a me».

Con quale spirito salirà sul palco?

«Beh, sappiamo quanto abbiamo sofferto, quindi la voglia di riabbracciarci e condividere è enorme. E la condivisione è fondamentale per non aver paura».

Soprattutto in un momento come questo dunque?

«Sì, la musica può dare coraggio. Continuare a dar ragione a un virus che ci ha chiusi in casa e distanziati è sbagliato. Poter offrire una sensazione di normalità lo trovo invece un gesto d'esempio».

Come sarà il concerto?

«Posso dire che l'impatto iniziale sarà particolare. La scaletta è dettata da un percorso in continua evoluzione. Gli arrangiamenti rispettano l'originale ma siamo riusciti a trovare una splendida uniformità a livello di suono».

Ci può anticipare qualcosa di più?

«Posso dire che ho voluto dare un impatto tecnico e musicale importante. Una scelta dettata anche dalla volontà di far lavorare più persone possibile. L'allestimento sarà notevole».

Sarà un viaggio attraverso la sua carriera?

«Ci saranno le fotografie che hanno segnato le tappe di questa crescita. Non solo della mia, ma di tutti i ragazzi che mi seguono».

Tra le tappe recenti c'è il grande live all'Arena di Verona

«Non dimenticherò il momento in cui Red Canzian mi ha dato il premio: mi sono emozionato fino alla lacrimuccia».

Le succede spesso di emozionarsi così?

«No, di solito sul palco sono molto lucido. L'emozione mi spinge a dare di più, ho sempre tutto sotto controllo».

Quale pensa sia il segreto per arrivare a 30 anni di carriera?

«Il segreto è ascoltare. Io ascolto moltissimo. Non solo nella musica, dico semplicemente ascoltare gli altri».

Michele Bellucci