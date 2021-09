Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

Sabato e domenica scorsi il quartiere di Ponte San Giovanni riempirsi di musica e luci colorate grazie alla manifestazione Al Ponte, evento organizzato dalle associazioni In Ponte, Fuori dalle Scatole e dal Comitato per la vita Daniele Chianelli, in collaborazione con la Pro loco di Bettona e con il patrocinio del Comune di Perugia. Oltre al piacere di ritrovarsi e vivere il Parco Bellini in questo ultimo scorcio d'estate, la motivazione principale è stata quella di raccogliere fondi in favore del Comitato Chianelli, per la ricerca contro i tumori infantili: grazie a due riuscite cene spettacolo la beneficenza è giunta sopra le aspettative, regalando ai presenti emozioni musicali di livello. Sabato sul palco è salito Cristiano Turato, voce dello storico gruppo I Nomadi dal 2012 al 2017; domenica invece si sono esibiti i ponteggiani 88 Folli, affiancati da altri due validi gruppi come Garpets 30K e il tributo ai Queen A Nightclub at the Opera. «Mi commuove sempre l'affetto che riceviamo da Ponte San Giovanni - ha dichiarato Franco Chianelli - che ogni volta accoglie con amicizia e spirito di solidarietà il nostro Comitato. Un sentito ringraziamento a Luca (Bartoli, ndr) e agli 88 Folli, agli organizzatori della serata e a tutti gli artisti che con cuore e generosità hanno partecipato all'evento». Quello con gli 88 Folli è un sodalizio che va avanti da molti anni, come ha ricordato lo stesso Chianelli: «Questi musicisti sono accanto a noi e ai bambini malati, con un sostegno che non hanno mai interrotto. Anche durante la pandemia vennero a suonare al Residence permettendo a tutti i nostri ospiti di seguire il concerto dal terrazzo di casa, divertendosi in piena sicurezza». Grande soddisfazione anche per gli stessi organizzatori, che dopo due anni di stop forzato hanno deciso di realizzare comunque un'edizione ridotta del festival nel nome della solidarietà: «Abbiamo scelto di realizzare comunque Al Ponte - chiarisce Luca Bartoli - in una modalità più raccolta e intima ma piena di valore. Un evento fatto per i bambini del Chianelli al quale hanno partecipato tutta la cittadinanza e tantissime associazioni. È stato un ben momento di aggregazione e di cultura. Siamo contenti di aver portato sul palco dei musicisti rappresentativi e aver così aiutato il Comitato che potrà ampliare la struttura per i suoi piccoli ospiti». Il ricavato delle serate infatti finanzierà l'ampliamento del Residence Daniele Chianelli che sorge nei pressi dell'azienda ospedaliera di Perugia. Durante l'evento si è svolta anche una lotteria con premi messi a disposizione da alcune realtà del quartiere.

Mi. Bel.