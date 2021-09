Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

SABATO AL FRONTONE

Si svolgerà nel capoluogo umbro il prossimo 4 settembre la prima edizione di F.R.A.G.I.L.E., ovvero la Fiera delle Reti Associative Giovanili e delle Libere Energie, un'iniziativa resa possibile da un gruppo di ragazze e ragazzi che hanno deciso di creare un'occasione dove far crescere relazioni, connessioni e sinergie. Ai Giardini del Frontone prenderà vita un modo sperimentale per condividere quelle esperienze significative che gli organizzatori hanno vissuto in prima persona, con l'obiettivo di presentare e rappresentare, imparare e insegnare, mostrare e dimostrare con metodi originali e distintivi scrivono gli ideatori. A dar manforte a questo gruppo informale di menti creative alcune realtà cittadine come l'associazione Borgobello e il progetto Piu Hub.

Il programma è ancora in divenire ma già si presenta ricco e articolato. Si inizierà alle 10.30 con l'apertura degli stand dedicati ad associazioni e semplici cittadini che esporranno tematiche, racconteranno esperienze, presenteranno opportunità e progetti in maniera creativa. Ad esempio ci saranno fondazione La Città del Sole Onlus, associazione Realmente e Numero Zero per presentare P.R.I.S.M.A, l'innovativo modello di intervento per la Salute Mentale che ha reso Perugia un punto di riferimento in questo ambito. Tra gli stand più curiosi le tre R, a cura di Olivia Pernicini, Arianna Ciofi e Irene Ciofi, ovvero un'esposizione di materie e oggetti, con approccio interattivo per condividere un personale concetto di riutilizzo. Intanto in diretta sulla web-radio universitaria Radiophonica e in streaming sul canale Twitch andranno interviste e intrattenimento: il primo incontro sarà con Libera Umbria per parlare del problema dell''infiltrazione mafiosa nel territorio regionale (11.45). Non mancherà la musica, con ospiti come il perugino Simone Cerquiglini aka Simon oak che proporrà una selezione tra black music ed elettronica (alle 12.30 e alle 15.30). Da segnalare alle 14.00 l'incontro dedicato all'archeologia industriale in Umbria focalizzato sul progetto Industrial Flora e a seguire quello con Pierluca Gioia dal titolo L'incredibile viaggio del nostro cibo. Alle 16.30 scatterà invece un confronto mediato fra professionisti che hanno creato e continuano a progettare occasioni, realtà e cooperazioni contribuendo allo sviluppo culturale umbro. Dalle 19.00 si continuerà con una selezione musicale a cura del T-Trane. L'ingresso alla prima edizione di F.R.A.G.I.L.E. sarà gratuito, previa esibizione del Green Pass. Info sul profilo Instagram e sul canale Twitch fragile_perugia.

Michele Bellucci