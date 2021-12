Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

LA VICENDA

SAN GIUSTINO Ruba una macchina e va a scassinare un distributore di benzina. Si conclude in caserma la notte brava di un ventenne italiano. Sono circa le due di notte quando la proprietaria di un impianto di carburante di San Giustino nota un ragazzo che sta forzando la porta del gabbiotto nel piazzale delle pompe. La donna chiede aiuto alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Città di Castello. La Gazzella dell'Aliquota Radiomobile del Norm arriva in così poco tempo che il ladro è costretto a scappare con la modestissima somma di denaro del fondo cassa. I militari iniziano una meticolosa ricerca ed intercettano un'utilitaria grigia. Al volante c'è una persona che corrisponde alla descrizione fornita da chi aveva avuto bisogno dell'intervento. Il successivo controllo permette di identificare quel giovane come l'autore del colpo, di accertare che poco prima aveva rubato la vettura in una stradina non lontana dal distributore, di recuperare arnesi da scasso dei quali è in possesso. Tratto in arresto in flagranza per furto aggravato, attende il rito direttissimo ai domiciliari nella propria abitazione.

W. Rond.

