Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

ASSISI

Trova le chiavi infilate nello sportello della cassa automatica e ne approfitta per rubare il denaro contenuto all'interno. Un 41enne si è fermato in un'area di servizio di Assisi per far rifornimento di carburante e se ne è andato con 6mila euro. La somma è stata sottratta dalla cassetta in cui finiscono le banconote dei rifornimenti self service lasciata aperta al momento della chiusura dell'impianto dal dipendente del distributore. L'allarme è scattato quando un altro automobilista ha notato lo sportello aperto con le chiavi inserite. Per risalire all'autore del furto gli agenti intervenuti hanno immediatamente acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Due persone, in momenti differenti, sono state immortalate mentre si avvicinavano alla cassa automatica. Una di queste, giunta a bordo di un autocarro bianco, durante il rifornimento ha notato le chiavi dimenticate nella serratura e non ha resistito alla tentazione di appropriarsi del denaro. Dall'analisi dei tratti somatici e dagli accertamenti compiuti sul mezzo, gli agenti sono giunti all'identificazione del 41enne. L'uomo, con precedenti specifici, è stato raggiunto presso la sua abitazione dove sono stati trovati i 6mila euro rubati che sono stati restituiti al titolare del distributore. A carico del 41enne è scattata la denuncia per furto aggravato.

Massimiliano Camilletti