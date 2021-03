4 Marzo 2021









LA STORIA

«La bici? Non l'ho rubata, me l'ha prestata il proprietario». Peccato che nessuno ancora gli avesse chiesto della bicicletta e soprattutto che il citato proprietario avesse appena chiamato la polizia per denunciare il furto del mezzo di ultima generazione, del valore di 1.200 euro, con pedalata assistita. Furto avvenuto nella zona di Centova, con la Volante che è riuscita a scovare presto il presunto ladro nel parco Chico Mendez, identificandolo in un 39enne di origini tunisine con precedenti e che dopo la gaffe sulla risposta sulla bici senza che gli venisse posta la domanda, ha ammesso la sua responsabilità ed è stato arrestato per furto. Avviate anche le pratiche per la sua espulsione, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

I CONTROLLI

Nei giorni scorsi, inoltre, sempre il personale della squadra volante ha controllato una vettura con a bordo due cittadini di origine nigeriana. Entrambi fuori dal proprio comune di residenza senza un giustificato motivo, sono stati sanzionati per l'inosservanza delle norme anti Covid. Il conducente è stato multato anche per 5.100 euro per guida senza patente perché mai conseguita. Multati per la violazione delle restrizioni anche un ristoratore del centro storico di origine irachena e un suo cliente notato dalle Volanti a consumare del cibo all'interno del locale. Il titolare ha anche inveito contro gli agenti ed è stato denunciato. Denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e multato per violazione delle norme anti Covid anche un 26enne bielorusso che, chiaramente ubriaco, ha minacciato, anche con atteggiamento provocatorio e non collaborativo, gli agenti che lo volevano controllare all'ingresso della stazione di Fontivegge.