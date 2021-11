Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

A PREPO

Un grosso cane in mezzo alla strada, notato ad attraversare avanti e indietro tra le macchine, forse cercando la via per tornare dall'abitazione da cui era uscito. Grossa paura ieri nella zona di Prepo, dove un rottweiler di considerevoli dimensioni è stato segnalato da un cittadino perché notato nel mezzo della sede stradale: un pericolo di non poca rilevanza per automobilisti e motociclisti, visto il continuo via vai, ma anche per stesso. Sul posto è intervenuto personale dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, inviato a Prepo dalla sala operativa della questura. Secondo quanto riportato dalla polizia, con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti ad avvicinare l'animale, che per fortuna non si è mai dimostrato aggressivo, e a contenerlo sino all'arrivo del padrone rintracciato, nel frattempo, sempre dalla sala operativa. Una volta affidato il rottweiler al legittimo proprietario, gli agenti lo hanno sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali. Una fuga e una mancanza di attenzione che per fortuna non hanno creato problemi e non hanno avuto conseguenze sulla circolazione e la sicurezza stradale, in una zona solitamente molto trafficata.

E. Prio.