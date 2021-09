Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

VIABILITÀ

Qualcuna perde i pezzi, altre entrano nella lista di quelle prese in carico da privati grazie al progetto di affidamento del verde pubblico, altre ancora già lo sono ma cambiano aspetto con veri e propri progetti di riqualificazione. C'è fermento lungo le strade cittadine non solo per gli interventi di riqualificazione dell'asfalto, molti in corso proprio in questo giorni, ma anche per le rotatorie.

Sul fronte delle criticità, sono stati segnalati problemi di manutenzione alla mini rotatoria nel cuore di Elce, danneggiata dal continuo passaggio di mezzi, anche pesanti, sui cordoli (era stata ripristinata con materiali resistenti proprio per questo motivo). Stesso problema lungo viale dell'Ingegneria, dove la pavimentazione esterna è rovinata perché molte automobili con le ruote passano sopra (uscendo di fatto dalla strada e invadendo la rotatoria stessa). Problemi anche a Ponte San Giovanni sulla rotatoria Velimna, incrocio tra via Romana e strada dei Loggi.

Lì i problemi sono a un muretto adiacente, danneggiato da tempo, ma anche alla rotatoria stessa, dove si fanno sentire distrazione e alta velocità di automobilisti indisciplinati che hanno creato danni alle strutture laterali delle aiole. Eppure i lavori per la sistemazione della viabilità risalgono solo a due o tre anni fa.

LA NOVITÀ

Ma se ci sono punti dove i danni vanno per la maggiore, c'è un quartiere che sta per vedere prendere forma un intervento per migliorare una rotatoria. Quella a forma di otto lungo via Corcianese. A raccontare la novità una delibera di giunta, la 244 dei giorni scorsi, con il Comune accoglie la proposta per l'installazione di un manufatto. O meglio «elementi simbolici che si richiamano al gioco del golf. Santa Sabina infatti ospita uno dei campi più antichi della regione, nonché il circolo storico della città di Perugia fondato alla fine degli anni 50 da Mario Spagnoli». Così, lo sponsor che ha in gestione la cura della rotatoria, ha proposto un progetto per l'installazione di due strutture metalliche.

La prima struttura in acciaio corten che raffigura la sagoma stilizzata di un giocatore di golf in due distinte situazioni di gioco. La seconda struttura, al centro del secondo cerchio dell'otto, rappresenterà una lastra singola in acciaio corten raffigurante la figura stilizzata di una bandierina da golf. «Il progetto spiega il Comune - rappresenta una riqualificazione della rotatoria non essendo stato previsto né finanziato ad oggi alcun elemento decorativo da situare all'interno della stessa».

Riccardo Gasperini