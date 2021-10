Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

VITA DI CLUB

Servire per cambiare vite, questo il motto coniato dal presidente internazionale 2021/2022 del Rotary International, l'indiano Shekhar Mehta, fatto suo da Gioacchino Minelli, attuale governatore del distretto 2090 del sodalizio, che comprende i club di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. All'insegna di quel motto, da tramutare in impegno, e dell'altro, che da la carica, Pronti ad agire perché siamo uomini d'azione, Minelli, ha fatto visita al Club Perugia Trasimeno per quest'anno di servizio guidato da Luigi Guaitini. Location l'hotel La Rosetta. Dopo una introduzione alla serata fatta da Guaitini che ha presentato gli ospiti a partire dalla assistente del governatore Tiziana Biganti, fino a due colleghi presidenti come Adelaide Di Basilio del Perugia Est e della vietnamita Nguyen del club on line E-Emilia Romagna, è iniziata la visita ufficiale di Minelli. Dinanzi ai soci del club ha illustrato le linee guida del programma che i rotariani dovranno adottare e sviluppare con volontà e impegno. «Il progetto cui tengo di più ha spiegato il governatore è Blue Rotary, un service indirizzato agli autistici, per facilitarne la comunicazione in quanto particolarmente penalizzati, per esempio, al loro ingresso in qualunque pronto soccorso, cosa che si è esasperata in questi tempi di pandemia, tanto che il sottotitolo del Blue Rotary non a caso è Pronto soccorso inclusivo». E Minelli ha spiegato: «Ho scoperto che la condizione degli autistici nei territori del nostro distretto è molto difficile». Minelli ha invitato la moglie Lisa a illustrarne le fasi per giungere al successo finale. Una condivisione del ruolo e dell'impegno inedita e molto originale che ha attratto l'attenzione dei presenti, coinvolgendoli nella trattazione come raramente accade, e che ha svelato la contaminazione americana del governatore che ha vissuto e operato negli Stati Uniti per molti anni, prima di scegliere come residenza Gubbio. «Nostro impegno sarà quello di reperire più fondi possibili per acquistare molti tablet da destinare a questi ragazzi ha spiegato la consorte di Minelli così da rendergli più agevoli i rapporti con il mondo». Minelli è rimasto molto soddisfatto del coinvolgimento che Guaitini ha riservato ai giovani appartenenti a Rotaract e Interact, che lui stesso intende mettere all'opera in una competizione Hackathon, dal titolo Rotary Hack For The Planet che ha come filo conduttore la sostenibilità ambientale, una delle cose più attuali e di interesse nel mondo giovanile.

Luigi Foglietti