6 Marzo 2021

VITA DI CLUB

Malgrado la pandemia che di fatto ha bloccato ogni attività in presenza, che per i club service è fondamentale per la motivazione dei soci, il dottor Luigi Guaitini, presidente del Rotary Club Perugia Trasimeno, ha messo in programma diverse attività svolte con la piaffaorma Zoom. «Ci incontriamo sul web e stiamo predisponendo le solite borse di studio da assegnare agli studenti del comprensorio del Trasimeno di cui portiamo il nome dice il presidente Guaitini e progettiamo di sponsorizzare anche quest'anno il corso di guida sicura che si svolge all'Autodromo di Magione, su vetture elettriche e che sarà rivolto alle donne neopatentate; poi su iniziative di un nostro socio procederemo al restyling delle lapidi che ricordano i caduti per la patria; infine potenzieremo il parco giochi dei piccoli pazienti della clinica pediatrica». Poi Guaitini aggiunge un service che sarà portato a compimento in sinergia con i club Perugia Est, Città della Pieve, Montone: «Stiamo raccogliendo i fondi necessari per portare un supporto all'azienda agricola del carcere di Capanne donando le necessarie attrezzature». L'attività attuale è programmata per questa sera con la digitalizzazione in 3D, realizzata da Archimede Arte che presenterà L'esperienza della digitalizzazione dei Musei Vaticani. «Appuntamento per i soci su Zoom alle 21, con Archimede Arte, azienda umbra leader della digitalizzazione 3D dei beni artistici, per un focus sui rilievi dei Musei Vaticani» informa il presidente, che spiega: «Ci attendiamo una cosa di alto interesse culturale in quanto ad illustrare quello che rappresenta un progetto epocale realizzato dalla stessa società, sarà l'amministratore unico di Archimede, Aldo Pascucci». Guaitini prosegue: «Archimede da anni è completamente focalizzata, su scala nazionale e internazionale, sulla gestione dell'Arte, dalla digitalizzazione e catalogazione di ogni tipo di bene e immobile artistico agli eventi culturali, dagli eventi di promozione delle aziende attraverso l'arte alla formazione. Un'attività di fotogrammetria digitale 3D e di rilievi georeferenziati in grado di restituire nella più totale completezza beni artistici anche vasti e di immenso pregio». L'occasione sarà opportuna ai soci Rotary del club Trasimeno, per conoscere le grandi opportunità che offre la scansione 3D in termini di tutela, valorizzazione e fruizione dell'arte. «Con le nostre conoscenze e tecnologie - afferma Pascucci - offriamo infatti a musei, enti pubblici privati o religiosi, gallerie e collezionisti la potenzialità di fare uscire l'Arte dai luoghi in cui viene severamente custodita per portarla fra le persone e nelle aziende, per farla diventare qualcosa di vivo, da toccare, da usare, in cui immergersi e attraverso cui comunicare, non a caso collaboriamo anche con il Mibact».

Luigi Foglietti