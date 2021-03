18 Marzo 2021

VITA DI CLUB

Tutto nel nome di George Phellas, un vero rotariano scomparso recentemente, nel cordoglio generale, a causa del Covid. Il suo club, il Rotary Perugia Est, presieduto quest'anno dall'avvocato Nerio Zuccaccia, e di cui lui era prefetto, infatti, ha fatto suo un progetto maturato nel periodo di degenza di Phellas al Santa Maria della Misericordia dove il suo spirito di servizio non lo aveva mai abbandonato. Essendo venuto a sapere dai sanitari che lo avevano in cura della carenza di alcuni determinanti presidi sanitari, Phellas dal suo letto d'ospedale aveva informato il direttivo del club per fornire, una volta uscito dall'impasse fisico, quelle strumentazioni.

Purtroppo George non c'è l'ha fatta, ma il suo desiderio si sta concretizzando grazie all'impegno del direttivo che, con il presidente Zuccaccia i vice architetto Fausto Cetrini e dottor Luciano Binaglia con l'assistente del governatore professor Giuseppe Frenguelli, hanno fatto una raccolta fondi che consentirà la concretizzazione del service Phellas. Secondo la procedura è stata inoltrata domanda di donazione alla direzione generale, per poter consegnare due ossigenatori ad alto flusso. Oltre ai proventi della raccolta i fondi sono stati reperiti anche tra le pieghe del bilancio del club che ha potuto forzatamente risparmiare. Nello stesso tempo è proseguita l'opera di coordinamento tra il Perugia Est e l'Associazione To Italy With Love, un generoso sodalizio nato a Monaco di Baviera e costituito da cittadini tedeschi amanti dell'Italia, alcuni vivono nelle campagne di Marsciano, per una donazione alla Croce Rossa Italiana comitato di Perugia di DPI da destinare ai volontari che stanno operando nella lotta contro il Covid.

Sono stati consegnati 2mila guanti, 20mila mascherine chirurgiche, mille mascherine FFP2, 10mila mascherine lavabili e riutilizzabili in varie misure. La consegna è stata fatta dal dottor Hansjorg Kunzel, rappresentante di To Italy With Love, alla presidente del comitato della Cri di Perugia Patrizia Moretti, al vice presidente Antonio Piro, presente l'avvocato Nerio Zuccaccia per il Rotary Club Perugia Est. Già da tempo Hansjorg Kunzel, prima con la mediazione del compianto Giorgio Phellas, sta portando avanti una importante campagna di donazioni in favore di associazioni, comitati, enti operanti in Umbria nel settore del sociale e del volontariato. «Un anno purtroppo diverso dal consueto questo che ci priva dell'incontro dice Zuccaccia ma noi non abbiamo voluto rinunciare ai nostri incontri e soprattutto air nostri service». E spiega: «Gli incontri naturalmente virtuali attraverso la piattaforma Zoom, come l'ultimo recentissimo sul tema Covid tra emergenza sanitaria ed emergenza economica che ha visto protagonisti il virologo professor Andrea Crisanti e l'economista professor Luca Ferrucci, moderati dal professor Paolo Groff». Poi Zuccaccia, Covid permettendo, annuncia per aprile un importante meeting internazionale con i grandi nomi della moda.

Luigi Foglietti

