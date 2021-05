4 Maggio 2021

«La Bellezza salverà il Mondo» affermò Feodor Dostoevskij, e il noto imprenditore filosofo Brunello Cucinelli lo ha seguito lanciando il suo aforisma applicandolo alla produzione dei suoi eleganti capi in cachemire: «La mia nuova etica produttiva ha affermato - è fondata sulla bellezza della semplicità». E ha aggiunto: «La primavera con i suoi profumi porta con se la speranza di poterci nuovamente incontrare con il sorriso e con il ritorno del piacere del bel vestire con una eleganza contemporanea semplice e spontanea». Sarà questo il nuovo target della produzione del bello e prezioso nella alta moda? Lo ha sostenuto Cucinelli parlando ad un meeting virtuale internazionale con uno share di circa trecento invitati presenti, organizzato dai Rotary che si sono dati appuntamento in rete. Il tutto grazie ad una idea condivisa e all'impegno dei presidenti dei Rotary Club Sanremo, avvocato Maurizio Foglino, e Perugia Est, avvocato Nerio Zuccaccia, che hanno operato in collaborazione con i rispettivi consigli direttivi. Il tocco internazionale l'hanno dato gli omologhi Rotary di Bailieu e del Principato di Monaco. Il noto imprenditore e stilista ha interagito in una sorta di stimolante dialogo con la dottoressa Federica Nardoni Spinetta, presidente della Chambre Monegasque de la Mode. Il composito e ricco parterre vedeva la partecipazione di importanti rappresentanti di enti di istruzione che hanno portato un tocco accademico e allo stesso tempo concesso il loro patrocinio all'evento, cogliendone l'esclusività e l'importanza, come la professoressa Annalisa Tarquini Poli, direttrice del Master in Luxury Management alla International University of Monaco, il professor Giampiero Mele, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sanremo Isadora Duncan, l'avvocato Mario Rampini, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Perugia Vannucci. Naturalmente tra i presenti anche le massime autorità rotariane come il professor Giuseppe Musso, governatore del Distretto 2032, la dottoressa Rossella Piccirilli, governatore del Distretto 2090, il professor Philippe Tricetti, Pdg del Distretto 1730, che hanno colto l'occasione per lanciare il messaggio etico rotariano. L'ospite dell'interessante appuntamento non si è sottratto a nessuna delle domande che, in chiusura di serata, gli sono state rivolte dal numeroso pubblico collegato. Cucinelli, come è nel suo generoso stile ha, infine, rivolto un sincero invito, molto gradito e immediatamente accettato, per una vera conviviale in presenza, quando lo si potrà fare. Appuntamento quindi nel suo borgo di Solomeo, più volte citato e ricordato nella sua chiacchierata. «Siamo stati molto soddisfatti dell'incontro, anche se in modalità webinar ha commentato Nerio Zuccaccia un incontro che ha coinvolto tutti i partecipanti anche per le capacità affabulatrici di Cucinelli, insomma a detta di tutti, un incontro emozionante e stimolante». Zuccaccia quindi ha lanciato il prossimo appuntamento, che, come da generoso invito, si svolgerà a Solomeo.

