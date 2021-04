19 Aprile 2021

VITA DA CLUB

Edmond Rostand nel 1897 metteva in bocca al suo Cyrano de Bergerac il più delicato degli aforismi: «Cosa è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo». Ma oggi, in tempi di pandemia, un bacio è una cosa difficile da potersi scambiare liberamente. Resta comunque la giornata dedicata al più eloquente degli atti affettuosi, tanto che ora viene definita giornata del bacio a distanza, che serve per manifestare amore, affetto o per salutare in segno di amicizia, un gesto da sempre utilizzato per esternare i propri sentimenti.

A festeggiare la ricorrenza, caduta lo scorso martedì 13, giorno che ricorda il bacio più lungo della storia, quello di una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per ben 46 ore, ci ha pensato il Rotaract club Perugia. Infatti non è un caso che associ i giovani che ruotano attorno ad un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, quei giovani che hanno sentito più di altri la costrizione imposta dalle rigide regole necessarie per debellare il Covid. Infatti tra le varie limitazioni, la mancanza della gestualità affettiva è stata ed è tuttora quella maggiormente avvertita. All'evento online hanno partecipato il dottor Patrick Bini, psicologo e psicoterapeuta, e la psichiatra Patrizia Moretti. Gli esperti hanno delineato profili complessi inerenti al bacio come metalinguaggio e al contatto fisico mancato nel periodo pandemico, offrendo al contempo un messaggio di speranza: «Dopo un momento buio c'è sempre una rinascita; è importante che si continui a vivere» ha sottolineato la dottoressa Moretti. Nel corso dell'incontro Andrea Biagiotti ha letto e interpretato un estratto di Dammi mille baci di Eva Cantarella. «Il ricavato raccolto dalle sottoscrizioni ha annunciato Estelle Feola segretaria del Rotaract Club Perugia. - sarà devoluto al Comitato per la vita Daniele Chianelli che da anni è al fianco di chi soffre e lotta contro un terribile male».

Celebrare oggi la giornata mondiale del bacio porta inevitabilmente a riflettere su quello che è il nuovo concetto di amore ai tempi del Coronavirus, in quanto bisogna confrontarsi con l'esigenza, seppur temporanea, di vivere un sentimento senza baci, abbracci o gesti di affetto e di mantenere le distanze. Quasi un inizio di un nuovo rapporto posto in stand-by dal Covid. C'è ovviamente nostalgia per i tempi felici quando poeti del calibro di Catullo potevano cantare, lui alla sua amata Lesbia: «Tu dammi mille baci, e quindi cento, poi dammene altri mille».

Chi vorrà avrà anche un'altra data per celebrare la ricorrenza, quella del 6 luglio, che ricorda quando i due innamorati thailandesi, hanno battuto il loro stesso record baciandosi per 58 ore.

Luigi Foglietti