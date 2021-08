Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

MERCATO COPERTO

«C'è chi chiosa minacciando di non entrare in un luogo effigiato con fasci littori. È chiaramente libero di farlo. Io invece, portando i miei bimbi al mercato spiegherò loro in quale epoca è stato costruito il mercato, in quale Italia e sotto quale dittatura, pregandoli di non dimenticare quella pagina sofferta ed il tanto sangue versato per riconquistare una libertà che non dobbiamo mai dare per scontata».

È uno dei passaggi di un lunghissimo post del sindaco Andrea Romizi sul suo profilo Facebook con cui intervenine sulla vicenda del fascio littorio rispuntato durante i lavori di ristrutturazione del Mercato Coperto. Romizi sottolinea, analizza, si toglie qualche sassolino. E difende la sua famiglia. Ecco un altro passaggio: «Ricordo come fosse ieri che, alcuni anni fa, in occasione della giornata della memoria, un tale scrisse sui social che ero nipote di un fascista. È bene allora sapere che la nonna Luciana e il nonno Renato, per molti mesi e fino allo sbarco di Anzio, nascosero in casa Giorgio, Eva e la loro bambina Marina, una giovane famiglia ebrea».

Romizi al post allega la vignetta di Ulderico Sbarra. «Va anzitutto sgomberato il campo-scrive- da considerazioni che, pur se suggestive e funzionali ad una certa narrazione, sono del tutto infondate e artatamente inventate ed in quanto tali gravemente ingiuste e quindi da rigettare con fermezza. A cosa e chi mi riferisco? A chi vuole dipingere il sindaco quale prigioniero di un manipolo di reazionari nostalgici, prevaricatori e sovvertitori dell'ordine democratico». Difende l'assessore Scoccia (Fdi) ricordando che quando partì l'operazione Mercato Coperto lei non era in politica. «Ciò che invece è più difficile da accettare è uno strisciante pregiudizio, il mal pensiero di professione, la pretestuosa maldicenza, figli di un senso di superiorità morale di coloro che da sempre ritengono di potersi ergere a difensori della democrazia e di una repubblica, che è anche la mia Repubblica.

Vero, in Italia c'è una destra che deve ancora fare i conti con il ventennio e sono il primo a dolermene. Ma è altrettanto vero che c'è una sinistra che continua a coltivare l'assurda e pericolosa pretesa di essere essa l'esclusiva depositaria dei valori democratici e dei principi costituzionali». «Di certo non c'è stata nessuna regia politica, nemmeno occulta. Né ho mai registrato per il disvelamento dei fasci manifestazioni di compiacimento, o peggio di eccitamento e gaudio, in alcun membro dell'Amministrazione. L'allora soprintendente ha spiegato bene essersi trattato di una scelta tecnica. Nulla osta alla possibilità, alla necessità di un dibattito». Ricorda i fasci littori rispuntati dal fango alla Darsena di Milano, «al tempo del Sindaco Pisapia, non proprio un fascistone». Ricorda «l'affresco di Sironi presso l'aula magna della Sapienza. Addirittura il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato alla cerimonia di presentazione del restauro filologico dell'imponente murale in cui sono stati recuperati i simboli fascisti in ossequio al dettato normativo di tutela dell'integrità dell'opera».

«Chiaramente non sfugge neanche al sottoscritto che i fasci del mercato non sono opere d'arte alla stregua dell'affresco di Mario Sironi. Personalmente mi convince quanto proposto dal prof. Alberto Grohmann: alla base dei due fregi si potrebbe applicare un pannello con l'indicazione e la spiegazione storica che ponga in luce perché quella decorazione fu posta in un edificio pubblico del 1932. E, in un luogo così evocativo, quella spiegazione dovrebbe raccontare ciò che ha significato anche nella nostra città il fascismo, con il suo portato di privazioni, persecuzioni e dolore. Perché la storia non si cancella, si studia e si affronta. La memoria è il nostro patrimonio più grande. Ed è nella memoria che si compie ogni processo storico».