26 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







L'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, rilancia sul caso Nodino. Ed è chiaro che il destinatario è ancora il sindaco, Andrea Romizi. Melasecche spiega, in una lunga nota in cui fa il punto sulle opere strategiche per l'Umbria e infila l'analisi politica che fa così:« La fase politico amministrativa che attraversa il Paese e quindi l'Umbria, ha bisogno di grande coesione, di intelligente capacità di fare, di volontà e coraggio di decidere. Una sintesi personificata dalla Presidente Tesei e dal suo programma elettorale impregnato di visione e pragmatismo. L'Umbria o riprende a correre, subito, oppure è destinata alla definitiva marginalizzazione. Faccio parte di una giunta regionale della cui squadra sono parte integrante, con una Presidente di prestigio ed un sistema di relazioni politico amministrative articolato per cui nessuno può pensare che si possano realizzare opere da 200 + 500 milioni, come il Nodo, a dispetto del sindaco del capoluogo di Regione. E' però altrettanto chiaro che chiunque intenda dire no, o rinviare ancora quella scelta, non può farlo non assumendosi le proprie responsabilità di fronte alla intera pubblica opinione». Come dire, Romizi va ascoltato, ma serve agire.