Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

CITTA' DI CASTELLO Occhiali, borse, accessori, vestiti. Centinaia di pezzi con marchi del grande lusso rigorosamente contraffatti. Li hanno intercettati i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Città di Castello nell'ambito del monitoraggio operativo predisposto dal Comando Provinciale per garantire il regolare svolgimento delle Fiere di San Florido nell'ultimo fine settimana.

I CONTROLLI

I controlli hanno permesso di rilevare come fossero stati messi in vendita una quantità incredibile di prodotti taroccati di griffe di altissimo livello: Rolex, Louis Vuitton, Dior. Più di cinquecento gli articoli di bigiotteria, nuovi ed etichettati, nonché i capi di abbigliamento bloccati dalle Fiamme Gialle.

Denunciata la persona che agiva come ambulante pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni e licenze, in violazione delle norme sul commercio. Il blitz dei finanzieri, esteso anche alle zone limitrofe a quella riservata alla bancarelle, ha portato al sequestro di più di duecento oggetti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle norme nazionali ed europee.

L'operazione scattata e conclusa nei giorni scorsi si inserisce nel più ampio ambito del contrasto alla contraffazione, all'abusivismo commerciale, alla circolazione di manufatti pericolosi, alla falsa indicazione dell'origine e della provenienza delle merci portato avanti dalla Guardia di Finanza.

«Tali fenomeni illeciti - puntualizza il comando provinciale del Corpo - provocano danni ai titolari dei diritti, dei marchi e dei brevetti, minacciano la salute dei consumatori, alterano le regole del mercato e della concorrenza a discapito degli operatori economici che lavorano nel rispetto della legalità».

Quanto alle Fiere di San Florido nel loro complesso gli assessori Letizia Guerri e Rodolfo Braccalenti mettono l'accento sulle «tantissime presenze» e sui «numeri da record registrati domenica per la concomitanza con Retrò e l'apertura straordinaria dei negozi del centro storico». Cartina di tornasole della «grande voglia di tornare alla normalità».

Risultato di «una scommessa vinta da tutti nella strada della ripartenza dei grandi eventi a Città di Castello» e del lavoro di squadra. «Grazie agli operatori di settore, ai commercianti ma anche al grandissimo impegno di forze dell'ordine, polizia municipale, protezione civile così come agli uffici tecnici e amministrativi del Comune che hanno permesso la programmazione e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA