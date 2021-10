Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

«Mi scusi ma ho bisogno che mio figlio si trattenga anche di pomeriggio all'asilo. Sono bloccata da oltre un'ora sul Raccordo e non so a che ora potrò arrivare». Nella telefonata di una madre alla maestra del figlio c'è la fotografia della giornata da incubo vissuta ieri sul Raccordo a causa di un tir con all'interno quintali di rotoli di carta che si è incendiato nella galleria Volumni. Quattro corsie chiusa e città spezzata in due da file galattiche per oltre otto ore. Disagi destinati a durare: le fiamme hanno letteralmente mangiato oltre 50 metri di asfalto e liquefatto cavi elettrici, e serviranno almeno quindici giorni per ripristinare la viabilità lungo la carreggiata in direzione Perugia.

LA CRONACA

L'allarme parte intorno a mezzogiorno, quando fiamme e fumo vengono viste uscire dalla Volumni assieme a un uomo che esce correndo e chiedendo aiuto: è l'autista del tir che ha preso improvvisamente fuoco mentre stava percorrendo la galleria in direzione Perugia. Le immagini catturate da chi in quel momento si trova a fare la stessa strada, ma per fortuna qualche decina di metri prima di imboccare la galleria, sono terrificanti: il tir è una specie di palla di fuoco. I maxi rotoli di carta bruciano in pochissimo tempo, così come pochissimo è il tempo necessario ai vigili del fuoco, Anas e polizia stradale per arrivare sul posto. Nonostante la velocità dell'intervento, la temperatura all'interno della galleria è talmente alta da distruggere oltre cinquanta metri di asfalto e di cavi elettrici.

L'intervento di spegnimento delle fiamme tiene impegnate due squadre dei vigili del fuoco, mentre il personale Anas e gli agenti della stradale provvedono a chiudere il Raccordo in entrambe le direzioni. Si formano code lunghissime, chilometri di auto incolonnate fino a Collestrada con ripercussioni anche su chi sta arrivando da Gubbio lungo la 318, con la zona dell'Eugubino due ore prima in tilt per un altro incidente lungo la Statale 219 all'altezza di Camporeggiano, con un camion che trasportava pietre ribaltato e conducente ferito.

Chilometri e ore di code che proseguono inevitabili per tutto il pomeriggio e che si allargano anche alla viabilità interna. Nel tentativo infatti di bypassare la zona del disastro, tantissimi automobilisti optano per l'uscita a Ponte San Giovanni, Balanzano e Montebello. Il risultato è drammatico per le strade cittadine: code lunghissime e problemi in tutta la già congestionata area di Ponte San Giovanni, ma anche a Montebello, Colonnetta e lungo la via Settevalli. Intorno alle 19 intano Anas comunica il ripristino della circolazione «in direzione Bettolle» con transito «provvisoriamente regolato a senso unico alternato in carreggiata opposta per consentire i lavori di ripristino». E mentre accertamenti vengono svolti anche sul mezzo incendiato, Renzo Baldoni (portavoce regionale di Cambiamo) ricorda come siano quattro in sette giorni gli incidenti «Il quarto incidente in sette giorni nelle gallerie di Priscille. Il progetto della viabilità alternativa in quel tratto stradale dove è stato imboscato? Le tecnologie innovative ci sarebbero tutte basta solo volerle trovare».

Michele Milletti