Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

LA CITTÀ CHE NON PIACE

A poche ore dall'approvazione del primo regolamento che disciplina in particolare l'uso degli spazi della Rocca Paolina, spuntano nuove segnalazioni relative al decoro di quello che è uno dei principali beni storici della città. Sotto i riflettori, ancora una volta, le erbacce che nascono sulle mura esterne. Anche sul porta Marzia.

Proprio in questi giorni c'è chi ha notato la presenza di qualche cespuglio nella antica porta in travertino, più precisamente nella loggia dell'arco dove ci sono cinque sculture in pietra arenaria (Giove tra i Dioscuri). Di erbacce nate sulle pareti esterne della Rocca negli anni se ne è parlato molto, ma secondo i più attenti al decoro del monumento mai si era verificato in quel punto. Uno di quelli più mostrati ai gruppi di turisti che sono tornati a transitare numerosi anche in via Marzia. Eppure in quella parte alta come a terra ci sono segnali di degrado, con l'erbaccia che prende piede giorno dopo giorno. E come se non bastasse spuntano anche rifiuti.

L'ALTRO PROBLEMA

Tracce di spazzatura ci sono, ad esempio, in quel vano a fianco della porta. Lì si radunano fogliame e anche tanti rifiuti gettati dai più maleducati che passano in quel tratto di via Marzia. C'è un sacchetto dei rifiuti, un paio di lattine e cartoni della pizza. Uno sfregio tenendo conto del valore storico del monumento, che da lunedì grazie all'approvazione definitiva e all'unanimità in consiglio comunale, ha un suo regolamento interno.

IL REGOLAMENTO

Si compone di 18 articoli suddivisi in 5 titoli (principi generali, interventi sull'edificio e tutela ambientale, norme di condotta, destinazione degli spazi e utilizzo, attuazione del regolamento e sanzioni, disposizioni finali), cui si aggiungono le premesse storiche sul monumento e due allegati. Fortemente voluto dal consigliere comunale Francesco Vignaroli (Progetto Perugia), darà in particolare indicazioni su tutto quello che non si potrà più fare nella Rocca, per cui è prevista anche la riorganizzazione di spazi dedicati all'accoglienza turistica. Il regolamento è stato approvato all'unanimità in consiglio comunale nei giorni scorsi. IL NODO SOSTA Proprio in fatto di utilizzo degli spazi, spostando ancora l'attenzione all'esterno, continuano anche i casi di sosta sulla pavimentazione della Rocca. In particolare molte segnalazioni sono relative al lato di viale Indipendenza. Tantissimi quelli che si imbattono, quasi quotidianamente, su automobili parcheggiate fra gli alberi a ridosso di uno degli ingressi della Rocca. Analoga problematica si è verificata per lunghissimo tempo sul fronte di via Marzia, nella pavimentazione a bordo strada che è stata, tra l'altro, oggetto di un intervento di riqualificazione perché danneggiata anche dalle auto.

Riccardo Gasperini

