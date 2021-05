28 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SVOLTA

Tornano ad accendersi le luci sulla Rocca Paolina, unicum cittadino e luogo ricco di storia. Per troppo tempo la fortezza cittadina, quella sorta sopra le macerie del quartiere dei Baglioni per ordine di Papa Paolo III, è rimasta illuminata da luci che funzionavano a singhiozzo, provocando un effetto più simile a una discoteca che ad un attrattore turistico e culturale della città.

Una problematica segnalata da più parti in Comune, anche in vista dell'estate 2021 che, si spera, vedrà il turismo tornare a Perugia. Oltre alle infiltrazioni, particolarmente visibili in vari punti anche a ridosso dell'opera di Burri e sul versante verso piazza del Circo, insomma, anche la Rocca Paolina non ha pace ed è rimasta, di fatto, al buio per molto tempo.

Tanto, in passato, da creare anche qualche malumore in un gruppo consiliare di maggioranza. Ma da ieri qualcosa è cambiato, lo si vede subito scendendo dalle scale mobili da piazza Italia: la Rocca è ora ben illuminata. Questo grazie ad un intervento messo in atto dal Comune e in particolare dagli uffici dell'assessore Gabriele Giottoli, che tra le deleghe ha anche quella all'illuminazione pubblica.

L'INTERVENTO

«La Rocca Paolina spiega Giottoli - , per un tema legato alla gestione, non è considerata una strada pubblica, ma un attrattore culturale e quindi al pari di un museo. Nonostante questo, da un punto di vista della gestione, abbiamo ritenuto fosse necessario risolvere il prima possibile il problema della scarsa illuminazione. Così, in collaborazione con l'ingegnere De Micheli e gli uffici del Comune, abbiamo preso in carico la questione e siamo intervenuti anche su un'area che non è di nostra competenza ma che, di fatto, fa parte della città».

Così, finalmente, la Rocca Paolina ha mosso i primi passi per tornare al suo splendore e ad essere quel luogo ricco di storia tale da attirare residenti e visitatori. Sono stati fatti principalmente degli interventi sui corpi illuminanti con un adeguamento al risparmio energetico.

Ma non solo. «Con l'occasione conclude Giottoli si è anche deciso di intervenire con una pulizia dell'area in altezza».

Ovvero, sono state tolte anche buona parte delle ragnatele che da tempo decoravano la Rocca Paolina. «Era arrivato il momento di intervenire, anche in prospettiva del fatto che proprio la Rocca Paolina è la protagonista dell'app turistica che a brevissimo lanceremo». Adesso che le ragnatele non ci sono più dovranno essere tolte anche le erbacce che spuntano dalle scalette che danno l'accesso alla Rocca da Porta Marzia.

Cristiana Mapelli

