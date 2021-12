Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

Si intitola A regola d'arte, è una mostra che espone le ceramiche tradizionali di Deruta, e sarà visitabile da oggi alle 17 fino a venerdì 31 dicembre nella Sala Cannoniera della Rocca Paolina. Organizzazione del Comune di Deruta in collaborazione con l'Associazione La Casa degli Artisti. «Nostra intenzione è quella di proporre l'evoluzione stilistica della produzione ceramica di Deruta dal Medioevo al Novecento dice il sindaco Michele Toniaccini e lo faremo attraverso una campionatura di cinquanta opere di artigiani derutesi replicate da originali antichi che hanno caratterizzato la ceramica derutese nel mondo». I pezzi scelti fanno parte delle collezione comunale realizzata in relazione alla legge 188/90 emanata a tutela della ceramica artistica. I criteri utilizzati per l'esecuzione delle opere esposte, infatti, potrebbero esser d'esempio per una metodologia di esecuzione rigorosa che in questo caso è stata applicata per esemplificare un'opera che potrebbe essere utilizzata anche come modello di progettazione per un manufatto originale al quale, se si aggiunge il valore della storia, si potrebbe trasformare in un prodotto fatto a regola d'arte.

Lu. Fog.