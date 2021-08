Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

CITTÀ CHE CAMBIA

Una serie di linee guida (18 articoli) per tutelare uno dei monumenti storici più importanti della città, la Rocca Paolina. Da ieri è realtà, con l'approvazione in consiglio comunale, il nuovo annunciato regolamento. Fortemente voluto dal consigliere comunale Francesco Vignaroli, definisce spazi, funzioni e uso della Rocca. E soprattutto quello che non si potrà più fare. Come inchiodare cartelli promozionali di eventi temporanei sui muri medievali e rinascimentali. Oppure appendere striscioni o collocare schermi che diffondono video e musica a tutto volume. E nemmeno collocare negozietti nelle sale. Insomma, il regolamento, approvato ieri all'unanimità, mette in riga un po' tutti in fatto di utilizzo dell'antica Rocca che, come scritto da Vignaroli (Progetto Perugia) «negli anni è stata percepita dalla città come un vuoto sotterraneo, un non-luogo dove ogni scelta e comportamento erano praticati e consentiti». «Con le norme di questo regolamento, dopo quasi quarant'anni, l'amministrazione comunale colma questa lacuna riconoscendo esplicitamente il valore di uno dei monumenti più straordinari della città». Innanzitutto il regolamento definisce la natura complessa della Rocca, individuandolo come un monumento storico-architettonico. La Rocca «proprio quest'anno ricorda Vignaroli è stato il monumento più consigliato su Tripadvisor di tutta l'Umbria». Tra le novità c'è anche la definizione di alcuni spazi che «sono definitivamente destinati all'accoglienza turistica e informazione storica e culturale». Sono stati anche individuati i compiti di controllo e la quantificazione delle sanzioni per le infrazioni. «Aspetto molto importante aggiunge il consigliere comunale -. Il regolamento istituisce un gruppo di coordinamento tecnico-politico costituito dagli assessori con delega alle Attività culturali, Turismo, Opere pubbliche e manutenzioni, e dai dirigenti e funzionari degli uffici competenti in ordine alle medesime materie per valutare lo stato della Rocca Paolina e per stabilire le azioni necessarie in materia di manutenzione, salvaguardia, corretto utilizzo e valorizzazione». Proprio per la complessità della natura e delle funzioni che ha la Rocca Paolina, la redazione del regolamento ha richiesto mesi di lavoro e diverse riunioni della commissione consiliare competente. «Ringrazio tutti i dirigenti e funzionari che hanno collaborato alla sua revisione, ringrazio i colleghi consiglieri della maggioranza e delle minoranze consiliari che hanno ben compreso l'importanza e la necessità di questo regolamento, contribuendo a migliorarlo e, oggi, ad approvarlo. Con questo atto il consiglio comunale ha unanimemente e finalmente stabilito un punto fermo, espresso e normativo, per la tutela e valorizzazione di uno dei monumenti di maggior rilievo del nostro patrimonio culturale». Ri.Ga.