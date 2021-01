LA CITTÀ CHE CAMBIA

Il Comune lavora all'annunciata stretta sulla messa in sicurezza dei muraglione di viale Indipendenza e della Rocca Paolina. E non solo. Nell'ultimo piano delle opere pubbliche, quello relativo agli interventi previsti per il triennio 2021-2023 che ha da poco avuto l'ok della giunta, è previsto l'intervento intitolato Mura urbiche - adeguamento normativo parapetti di viale indipendenza, giardini Carducci, piazza Rossi Scotti. Previsto per quest'anno, costerà 150mila euro. Il progetto di massima c'è già da tempo ed un primo confronto con la Soprintendenza c'è stato. Una volta trovate le risorse (per il momento derivanti da alienazioni patrimoniali, ma il Comune potrebbe cercare anche un finanziamento diretto per quest'opera), tutto sarà meglio definito e ci sarà un nuovo confronto con la Soprintendenza.

La linea generale è comunque quella di installare dei parapetti per evitare i continui cattivi comportamenti che si vedono in quel tratto, cioè persone che si sporgono per fare una foto o gruppi di ragazzi che scherzano pericolosamente, ma anche e soprattutto episodi tragici come quelli che si sono registrati nemmeno troppo tempo fa. Proprio quest'ultimi avevano fatto scattare la prima fase del piano sicurezza. Cioè l'installazione di una segnaletica di pericolo (dieci cartelli in tutto) con scritto «non sporgersi, non sedersi» in sette lingue. Il giro di vite, che intensifica la protezione delle mura di viale Indipendenza, in particolare del belvedere Carducci che il punto più gettonato per fare una foto, si aggiunge alle reti già installate da tanti anni. Oltre quelle arriveranno presto anche i parapetti.

L'impulso vero e proprio arrivò a seguito dell'ennesimo grave episodio durante un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, dove sono stati discussi profili di sicurezza per viale Indipendenza e i muraglioni della Rocca. Subito dopo l'ultimo episodio, quello di una ragazza ritrovata senza vita ai piedi della Rocca dopo un volo di venti metri, il Comune si mobilitò dicendo che «per quanto riguarda le mura della Rocca, a titolo precauzionale, si stanno valutando eventuali e possibili interventi di sicurezza e prevenzione atti a scongiurare il ripetersi di simili avvenimenti, nella consapevolezza anche del grave rischio di emulazione che ne può seguire». Ora l'intervento sicurezza entra nel vivo e la misura verrà estesa, come detto, anche ai sovrastanti giardini Carducci e al belvedere di piazza Rossi Scotti, nel versante opposto dell'acropoli, anche questo molto frequentato e dunque da attenzionare. Una delle misure che era stata valutata, poi scartata, era anche l'installazione di telecamere di videosorveglianza. Ma è stata preferita la linea inserita nel piano triennale delle opere pubbliche che, entro quest'anno, dovrebbe diventare realtà.

Riccardo Gasperini

