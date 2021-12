Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

ART BONUS

Dopo un lungo intervento di riqualificazione, taglio del nastro per la rinnovata Fonte dei Tintori di via San Galigano, tornata a splendere con l'Art Bonus grazie all'impegno del mecenate Antonio Campanile. Proprio lui, in occasione dell'incontro all'aula magna dell'Accademia di Belle Arti sul tema La Fonte dei Tintori e la bellezza ritrovata, ha espresso soddisfazione «per i lavori svolti, per la bellezza della Fonte grazie anche alla nuova illuminazione sottolineando il legame tra il monumento e la storia dell'azienda che produce saponi fin dal 1925».

L'incontro all'Accademia, coordinato da Luciana Cristallini, già dirigente del Comune e responsabile Art Bonus Perugia negli 2015-2020, sono intervenuti il sindaco Andrea Romizi, l'assessore con delega per l'Art Bonus Otello Numerini, il presidente della sezione territoriale di Perugia di Confindustria Umbria Maurizio Mariotti, Antonio Campanile, il consigliere comunale e presidente di Guide in Umbria Francesco Vignaroli, Paolo Martani e Simona Cortona del Team Art Bonus. «Per questo progetto Perugia rappresenta un modello a livello nazionale ha detto Numerini -. Sono stati raccolti circa 2 milioni di euro con il coinvolgimento di oltre 500 mecenati tra cittadini, associazioni e imprese». Mariotti ha parlato della «disponibilità di 20 aziende del territorio intorno a un progetto comune, in collaborazione con la Galleria Nazionale, per il restauro di sei opere del Perugino e della sua scuola».