28 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA FOLLIA

Un altro weekend caldo in centro storico, tra locali chiusi per non aver aggirato le norme anti Covid e ragazzini scatenati tra urla, liti e risse.

Ieri pomeriggio l'allarme, con tanto di residenti mobilitati, è scattato più volte. Da Porta Sole a piazza Cavallotti fino a via Marzia.

Tra via Mattioli e piazza Piccinino ragazzini scatenati. I residenti hanno raccontato di gruppi che si sono sfidati, di urla, di gente che andava in giro senza mascherina e di bottiglie di plastica piene di alcol preparate prima dell'uscita. A chi, dalle finestre, gridava «basta, andate via» dalle finestre dei palazzi del centro, è arrivata la riposta feroce e volgare accompagnate da un eloquente «a casa stacci tu».

Assembramenti, bicchieri e auto delle forze dell'ordine anche in piazza Cavallotti dove è arrivata la Municipale. A Porta Sole, invece, prima ci hanno provato due volontari della Prociv a far rispettare le regole, poi sono arrivati i carabinieri.

Sempre nel tardo pomeriggio botte anche lungo via Marzia con tanto di intervento della polizia municipale. Non è la prima volta che via Marzia, in queste settimane di restrizioni, diventa il teatro di scontro tra giovani e giovanissimi

ALCOL IN CENTRO

Multa al titolare e cinque giorni di chiusura per il locale. Il provvedimento è scattato dopo una serie di controlli, in piazza IV Novembre, che hanno permesso di individuare e bloccare una vendita di bevande fuori orario. Il titolare dell'attività, dopo aver preparato le bevande all'interno del locale, le nascondeva in un sacchetto e le distribuiva ai giovani clienti nascosto all'interno dell'area bancomat di un vicino istituto di credito. Continuano così i controlli disposti dal questore Antonio Sbordone per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della disciplina volta al contenimento dell'emergenza Covid-19.

Ad accorgersi della situazione personale della centrale operativa, che ha notato un via vai di giovani che stazionavano davanti al locale, allontanandosi con dei bicchieri o delle bottiglie di alcolici. Il personale della squadra amministrativa della divisione Pasi diretta dal primo dirigente Maria Olivieri ha svolto un servizio di osservazione che ha portato a multare il titolare che dovrà pagare una somma tra i 400 ed 1.000 euro. Intervenuta anche la guardia di finanza per le sanzioni relative alla mancata emissione dello scontrino. Disposta inoltre la chiusura dell'attività per 5 giorni. Il questore Sbordone ha detto che «i controlli continueranno con il consueto impegno e approccio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA