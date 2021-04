17 Aprile 2021

IL CASO

Forse si tratta di situazioni singole, slegate tra loro. O forse no. Non è facile dirlo, quando l'universo di riferimento è quello di giovani e giovanissimi. Di gruppi più o meno numerosi che si muovono in città, soprattutto nel week end ma (soprattutto in tempi di Didattica a distanza) anche durante gli altri giorni della settimana. Gruppi che nelle ultime settimane, ma c'è chi dice «da mesi», si sono resi protagonisti di fatti violenti o di non rispetto delle norme. E l'allarme sale anche per il fine settimana in arrivo.

CENTRO E PARCHI

Fatti slegati tra loro o collegati, nel senso che potrebbero avere una matrice comune: non è facile da stabilire, ma di certo ci sono situazioni di violenza e di degrado tra centro e periferia. Si va dalle risse e dagli assembramenti in varie zone del centro, in particolare nella zona di Porta Sole, a raduni improvvisati nella zona del parco Chico Mendez ma anche di Pian di Massiano, specie nella zona del parcheggio retrostante la fermata del minimetrò.

La strada racconta che queste situazioni particolarmente difficili inizino dalla stazione Fontivegge, dove da diverse settimane si registrano atti vandalici soprattutto nel fine settimana: atti vandalici messi in atto da giovanissimi che dall'hinterland e dalla periferia si muovono con i treni.

Insomma, a quanto si apprende ci sarebbero gruppi di ragazzi e ragazzini che arriverebbero il sabato a Perugia con l'intento di divertirsi ma in un modo decisamente sopra le righe. Mescolandosi con i coetanei cittadini in centro e nelle aree verdi, incontrandosi e spesso scontrandosi in una città in cui specie se si è ragazzi e specie oggi con i social network di fatto «ci si conosce un po' tutti».

E questi movimenti sono stati inevitabilmente monitorati dalle forze dell'ordine, a seguito dei vari interventi fatti nelle ultime settimane per sedare risse e assembramenti che hanno visto come protagonisti proprio ragazzi molto giovani che si muovono in gruppi molto folti. Un allarme silenzioso, che viaggia lungo i social attraverso cui i giovanissimi interagiscono e magari si danno anche appuntamenti, ma che poi esplode rumorosamente nei pomeriggi del fine settimana ma anche nei tanti, troppi, pomeriggi senza di fatto avere nulla di fare dal momento che fin qui la risposta al dilagare del Covid è stata quella di tenere bloccate molteplici attività sportive e culturali, di cui hanno sofferto particolarmente i giovani.

Certo, la chiusura di una palestra o lo stop a un'attività sportiva non possono e non devono rappresentare una scusa al dilagare di comportamenti scorretti da un punto di vista contenimento della pandemia ma anche e soprattutto di ordine pubblico, ma è chiaro come il perdurare di questa situazione non giovi soprattutto alla parte più giovane della popolazione.

Michele Milletti

