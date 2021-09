Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

IL CASO

Prima picchiato. Poi rincorso e picchiato ancora. Un racconto scioccante, quello fatto alle persone a lui più vicine da uno dei due ragazzi finiti in ospedale nel fine settimana con gravi ferite a seguito di risse scoppiate dentro e fuori alcuni locali. Episodi differenti ma che purtroppo hanno un unico comune denominatore: la follia di mettere le mani addosso alle persone, con il troppo alcol che spesso può fare da detonatore.

IL RACCONTO

«Mi hanno aggredito una prima volta, sono scappato e me li sono trovati di nuovo addosso a picchiarmi»: è il succo di quanto raccontato da un ragazzo ventenne dopo essere finito all'ospedale Santa Maria della misericordia nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane si trovava in un locale nella periferia cittadina, uno di quelli che vanno per la maggiore in questo momento, quando è scattata la rissa che lo ha visto coinvolto.

Una volta arrivato al pronto soccorso, è stato prima ricoverato a seguito delle ferite riportate e poi posto nel reparto di Osservazione breve proprio perché i traumi e le ferite riportate nella rissa necessitavano di monitorare la sua situazione. Sulla rissa stanno indagando i carabinieri, al lavoro per ricostruire non solo quanto accaduto ma anche l'identità degli aggressori.

AL TRASIMENO

Da Perugia al Trasimeno: altra violentissima rissa, questa stavolta nella serata di domenica, che ha portato al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia un altro giovane. I traumi riportati hanno suggerito il ricovero nel reparto di Chirurgia toracica, con tanto di prognosi riservata. Anche in questo caso, carabinieri al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

TENSIONI A FONTIVEGGE

«Ore 23:15, intervento della polizia locale in un locale etnico in Piazza del Bacio, all'interno musica ad alto volume e probabile assembramento di persone. Non conosciamo l'esito dell'operazione, nè se siano state applicate eventuali sanzioni a carico del gestore. L'intervento della polizia si suppone sia stato programmato, in quanto non era in corso nessuna rissa e nessuna circostanza immediata di pericolo o violenza»: lo racconta Lorenzo Brunetti, residente di Fontivegge e guardia giurata sempre molto attento a ciò che accade nel quartiere. Ma c'è chi segnala un'altra violenta lite poco dopo e non molto lontano da piazza del Bacio.

Michele Milletti