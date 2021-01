IN TRIBUNALE

L'incognita Covid sull'udienza preliminare in corso per decidere se gli otto ragazzi accusati della maxi rissa in centro post lockdown che fece il giro d'Italia devono essere processati oppure no. Uno dei ragazzi infatti risulta positivo al virus e dunque è molto probabile che l'udienza preliminare in programma per oggi venga rinviata.

Una rissa che, in quel primo fine settimana con i locali aperti, fece discutere, sia per la violenza scatenata per una spallata, sia per la mancanza di qualsiasi attenzione e prudenza anti contagio, nel momento in cui dopo mesi si era appena usciti di casa per iniziare a godere dell'estate alle porte. Era il 23 maggio scorso e quella sera all'improvviso in piazza Danti, proprio ai bordi delle scalette dell'entrata principale del duomo, un gruppo di giovani inizia a picchiarsi. Calci, pugni, spintoni. Tra chi urla di smettere (pochi) e chi fa riprese e foto (tanti). Uno dei ventenni che partecipò alla rissa (per fare da paciere, ha spiegato al pm Gemma Miliani, assistito dall'avvocato Francesco Falcinelli), infatti, dal centro si era allontanato in zona piazza Grimana. Ed è qui che, «fisicamente provato» dalla rissa come riassume nell'avviso di conclusione delle indagini il sostituto procuratore, che ha coordinato il lavoro della squadra mobile è stato raggiunto dai tre giovani del gruppo rivale, tutti residenti a Perugia e di origini campane. oltre a Falcinelli, i giovani sono assistiti dagli avvocati Michele Nannarone, Michele Bromuri e Pier Paolo Davalli, con Vincenzo Maccarone, Claudio Cimato e Carmela Grillo che difendono i tre su cui pendono le accuse più gravi.

