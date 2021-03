19 Marzo 2021

IL CASO

Lavori socialmente utili e risarcimento per chiudere il processo per rissa e lesioni. È questa la proposta che gli avvocati dei ragazzi finiti nei guai per le botte in centro nel primo weekend di fine lockdown hanno avanzato al giudice che deve decidere delle accuse mosse dal pm Gemma Miliani. Il magistrato, infatti, per quelle botte, le cui immagini fecero il giro dei social in tempo reale, ha indagato per rissa otto ragazzi (tra i 19 e i 21 anni), di cui tre anche per lesioni gravi.

Una rissa che, in quel primo fine settimana con i locali aperti, fece discutere, sia per la violenza scatenata da una spallata, sia per la mancanza di qualsiasi prudenza anti contagio, nel momento in cui dopo mesi si era appena usciti di casa per iniziare a godere dell'estate alle porte.

Era il 23 maggio scorso e quella sera all'improvviso in piazza Danti un gruppo di giovani inizia a picchiarsi. Tra chi urla di smettere (pochi) e chi fa riprese e foto (tanti). Tanto che quelle immagini, da varie angolazioni, finiscono nelle chat e pure sui social dedicati alle risse. Non era neanche l'alba, che mezza città aveva già assistito a quanto successo in piazza, con immagini dal campo seppur in differita. Ma mentre quelle riprese iniziavano a girare, la serata per quattro di loro non era ancora finita. Uno dei ventenni che partecipò alla rissa (per fare da paciere, ha spiegato al pm, assistito dall'avvocato Francesco Falcinelli), infatti, dal centro si era allontanato in zona piazza Grimana. Ed è qui che, «fisicamente provato» dalla rissa come riassunto dal sostituto procuratore, che ha coordinato il lavoro della squadra mobile è stato raggiunto dai tre giovani del gruppo rivale, tutti residenti a Perugia e di origini campane. Raggiunto «in un luogo isolato, in piena notte», venne picchiato «a più riprese prima con due pugni, quindi, con calci, e continuando a colpirlo quando lo stesso si era vanamente riparato salendo una scala (di fatto trovandosi prigioniero dei suoi aggressori)», tanto da procurargli una frattura scomposta alla mandibola per cui subì un intervento. Prognosi finale superiore ai 40 giorni e accuse pesanti.

Da qui l'istanza per la messa alla prova, con tanto di programma di associazioni ed enti in cui i giovani (assistiti dagli avvocati Michele Nannarone, Michele Bromuri e Pier Paolo Davalli, con Vincenzo Maccarone, Claudio Cimato e Carmela Grillo che difendono i tre su cui pendono le accuse più gravi) potrebbero svolgere i lavori socialmente utili. Proposto anche un risarcimento di ottomila euro in totale per il giovane finito in ospedale. Il giudice deciderà nella prossima udienza fissata per il 15 luglio.

Egle Priolo