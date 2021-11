Lunedì 22 Novembre 2021, 05:02

IL BANDO

ASSISI Il Comune di Assisi si è aggiudicato, unico in Umbria, il bando relativo allo sviluppo di investimento per l'energia sostenibile Horizon 2020 European City Facility (Eucf). Il Comune ha partecipato al bando grazie anche al supporto fornito dal Ciriaf (Università di Perugia) e di Anci Umbria.

Il programma European City Facility è un'iniziativa europea per supportare i Comuni nell'elaborazione e la realizzazione di piani economici nell'energia sostenibile. Grazie all'aggiudicazione del bando Eucf, il Comune riceverà risorse per 60 mila euro che dovranno essere destinate ad per attività a sostegno dello sviluppo di concetti di investimento, come per esempio studi di fattibilità (tecnica), analisi di mercato, analisi delle parti interessate, analisi legali, economiche e finanziarie, analisi dei rischi e ulteriori compiti di supporto. Su delega dell'assessore all'ambiente Veronica Cavallucci, Assisi ha partecipato tramite il capogruppo del Movimento 5 stelle Isabella Fischi alla call internazionale per i beneficiari del finanziamento Eucf per lo studio sull'efficientamento energetico della città. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di Co2 del 40 per cento entro il 2030.

Massimiliano Camilletti