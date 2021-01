© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOGUALDO TADINO Tragedia sfiorata nella frazione di Gaifana per un incendio divampato all'interno di un'abitazione. A causare le fiamme sembra sia stata una sigaretta accesa del proprietario di casa che si era addormentato sulla propria poltrona. L'uomo, di 69 anni, è stato soccorso dal 118, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco della vicina stazione di Gaifana, ed è stato trasportato all'ospedale di Foligno per intossicazione da fumo.Il fatto si è verificato intorno alle 6.15 di ieri mattina e dai primi accertamenti effettuati sembra effettivamente che il 69enne si sia addormentato sulla poltrona di casa con la sigaretta accesa. Il tizzone ha poi incendiato la poltrona e, visto che le finestre dell'abitazione erano tutte chiuse, il fumo ha iniziato a covare all'interno dell'appartamento. All'arrivo dei vigili del fuoco la casa era completamente invasa dal fumo ed i pensili della cucina sono stati ritrovati letteralmente squagliati. Così è stato necessario dichiarare l'inagibilità dell'appartamento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igieniche.L'uomo è arrivato all'ospedale di Foligno in instabilità respiratoria con inalazione di fumi e sospetta ustione delle alte vie aeree. È stato quindi sottoposto a stabilizzazione con immediata intubazione orotracheale e ventilazione assistita dall'equipe di pronto soccorso, diretta dal dr Giuseppe Calabrò, e rianimazione, nel cui reparto, diretto dalla dottoressa Liana Lentischio, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il paziente è stato seguito dal dirigente medico Alessio Gamboni.Nel primo pomeriggio, invece, a Gualdo Tadino si è verificata una tromba d'aria presso la zona industriale nord che ha divelto la copertura di uno degli immobili dell'azienda Tagina. Il capannone non era uno di quelli adibiti alla produzione e quindi non si sono verificati danni alle persone né all'organizzazione produttiva. I detriti però sono volati anche per centinaia di metri andando a colpire alcune aziende vicine ed anche le abitazioni delle frazioni di Vaccara e Palazzo Mancinelli anche qui, fortunatamente, senza arrecare danni a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana ed i carabinieri di Gualdo Tadino che hanno transennato la zona colpita dalla tromba d'aria.Francesco Serroni