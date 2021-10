Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

RIQUALIFICAZIONE

La lista dei problemi continua ad essere corposa, ma per la fetta di città che si sviluppa attorno alla stazione avanza anche la macchina per il rilancio. Si sta per sbloccare un altro dei progetti di riqualificazioni pervisti per Fontivegge, quello della Casa degli Artisti che sarà realizzata nell'ex palazzina Rfi, sul fronte stazione di via Sicilia. È stato infatti nuovamente approvato, per una necessaria integrazione, il progetto esecutivo dell'intervento da 480mila euro. Si apre così l'iter che porterà all'affidamento dell'appalto. Una buona notizia per il quartiere che avrà così un ulteriore punto trasformato.

È solo una delle mosse che comporranno il mosaico pensato per rivoluzionare quel quartiere dove c'è voglia di cambiare registro. Proprio ieri i progetti pensati nell'ambito del bando Periferie, che ha portato in città 16 milioni (cui si aggiungono quelli di Agenda Urbana) sono stati illustrati sul posto al gruppo di monitoraggio del programma straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie. Hanno toccato con mano la situazione 2 componenti del gruppo di monitoraggio, affiancati da altrettanti membri della segreteria tecnico-amministrativa. Per il Comune, c'erano il sindaco Andrea Romizi, l'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia, il rup del maxi progetto Franco Marini, Sergio Speziali (responsabile monitoraggio), il rup per il verde a alcuni progetti Gabriele De Micheli.

La delegazione arrivata da Roma ha visionato la pista skate, il parco della Pescaia, l'area sportiva di via Diaz, le fontane, l'edificio di via del Cantone e l'area della stazione, oltre che la scuola Pestalozzi e altri fronti interessati dai progetti. «Gli uffici comunali stanno lavorando con impegno per rispettare i cronoprogrammi», ha detto l'assessore Scoccia. Dal dirigente Marini una ulteriore buona notizia: «Il buon esito del sopralluogo crea le premesse sia per il rimborso delle risorse investite sia per l'elaborazione di proposte capaci di migliorare o integrare gli interventi ultimati. Il Comune, infatti, può anche aspirare al finanziamento di ulteriori micro-azioni che completino quelle già messe a punto».

Riccardo Gasperini