Giovedì 4 Novembre 2021, 05:02

Riparte, dopo lo stop per il Covid-19, il corso di formazione per volontari per le passeggiate del Progetto RandAgiamo al dipartimento di Medicina veterinaria. Da anni RandAgiamo viene svolto dal laboratorio di Etologia e benessere animale in collaborazione con i servizi veterinari Usl e Sportello a 4 Zampe della Provincia, e viene promosso dalla Regione per favorire l'adozione consapevole dei cani. Fra gli obiettivi del corso la migliore conoscenza del cane, saperne leggere i segnali e comprendere cosa sta comunicando, imparare ad approcciarlo anche e soprattutto in situazioni di potenziale difficoltà come dopo un abbandono. Il sogno del progetto RandAgiamo è di azzerare il numero dei cani che vivono nelle condizioni di cattività «perché il migliore canile è quello vuoto».«È crescente il numero delle persone che decidono di condividere la vita con un cane, proporzione che è cresciuta durante la pandemia». Al corso interverranno Cristiana Matteocci (esperta in comportamento), Silvana Diverio (RandagiAmo) e Silvia Amato (istruttrice cinofila), Brigitta Favi (Usl 1), Melania Roscini (Sportello a 4 Zampe), Fabrizio Rueca (direttore Veterinaria).