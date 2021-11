Domenica 28 Novembre 2021, 05:02

PERUGIA 1416

Rinnovate le cariche del Magnifico Rione di Porta San Pietro, con qualche conferma e alcune novità. Console è Francesco Berardi, mentre Gianluca Millucci il Priore. Pro consoli sono Matteo Pasquini e Fabio Sargenti. Massaro è Silvana Trubbianelli, Notaro è Luciana Renzini, Capitano è Pierfrancesco Romano e Alfiere è Giulio Guiducci. Le cariche sono state assegnate durante una serata conviviale alla sede del Circolo del Tempo Bono. «Sono state elezioni vere e complete ha detto il Console Francesco Berardi - in tutti gli aspetti, dal rispetto del bando alla competizione. Sedici le candidature, rispetto agli 11 posti disponibili, con correnti diverse a sostegno dell'una o dell'altra linea. Lo stesso bando, secondo quanto stabilito dal nostro statuto, è stato pubblicizzato per tempo, così anche i nomi dei candidati, che sono stati vagliati nei requisiti». Quasi settanta persone sono uscite di casa per andare a votare. «Fattore non di poco conto considerando che nel nostro statuto non esiste possibilità di delega». Diverse le attività prospettate dal Magnifico Rione San Pietro da qui alla rievocazione di giugno «che dovranno essere condivise con un gruppo operativo, già orientato a coinvolgere quanti hanno dimostrato voglia di fare e di operare per il bene del rione e di Perugia 1416». In attesa di nuove iniziative, il prossimo appuntamento fissato è il giuramento del neo Consiglio dei Savi, il 19 dicembre a Collestrada.