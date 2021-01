IL CASO

L'ultimo giorno del 2020 è stato anche l'ultimo di attività dell'edicola di via Bonazzi di Claudio Casciarri che se ne andrà in pensione. Una nuova saracinesca abbassata nella via parallela alla centralissima corso Vannucci che contribuirà all'impoverimento dell'offerta commerciale di questa parte di città, già in sofferenza da anni.

Ecco perché il Rione di Porta Eburnea si è subito mobilitato per cercare qualcuno che sia interessato alla successione nella gestione dell'edicola al numero 41/b di via Bonazzi. Nell'appello scritto dal direttivo rionale (firmato da Viscardo Baldoni, Giancarlo Barboni, Isabella Bonfigli, Francesca Cipriani, Fabrizio Croce, Armando Flores Rodas, Manuela Mignini) viene inoltre specificato come la richiesta per il subentro si «assolutamente modesta a fronte della grande quantità di merce presente nell'edicola». Un vero e proprio appello alla cittadinanza tutta per trovare una soluzione «al processo di abbandono e desertificazione del Rione che sarà inarrestabile e definitivo». La storica edicola in via Bonazzi è stata per anni un punto di riferimento per tanti residenti e perugini, visto che era già in attività dagli anni '50 e negli ultimi tredici anni è stata gestita da Casciarri. Al momento non ci sarebbero stati contatti da parte di interessati a rilevare la gestione dell'edicola e, se nessuno dovesse farsi vivo l'attività si aggiungerà alla lunga lista di quelle che hanno chiuso i battenti.

Cri. Map.

