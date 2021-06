2 Giugno 2021

(Lettura 2 minuti)







SICUREZZA

Arrivano i rinforzi. Contro il degrado di certe zone e la movida selvaggia in altre. Perché l'estate e la zona bianca sono dietro l'angolo, e probabilmente come mai da un anno e mezzo a questa parte chi nei quartieri più delicati ci vive e lavora sente il bisogno di controlli e presenza da parte delle forze dell'ordine.

I rinforzi sono rappresentati dall'arrivo di venti nuovi agenti della polizia locale, agli ordini del comandante Nicoletta Caponi, arrivati a palazzo dei Priori con l'ultimo concorso e che prenderanno servizio tra una decina di giorni. Nuovi agenti che da qui a qualche mese dovranno completare il percorso di arruolamento, ma la cui presenza potrà essere preziosa fin da subito. Anzitutto perché, affiancati ai colleghi già in organico, potranno comunque svolgere attività di controllo a piedi lungo le strade o in determinate aree e momenti della giornata. Ma soprattutto perché la conseguenza di ciò è che molti dei loro colleghi che in questo momento devono svolgere la necessaria attività di verifiche e accertamento anche sotto il profilo del rispetto delle norme anti-Covid, potranno essere sgravati da questi compiti a andare così a pattugliare le aree più a rischio nei momenti più a rischio o a svolgere mirati accertamenti su chi effettivamente abita appartamenti segnalati dai residenti, specie nella zona di Fontivegge, per i movimenti sospetti in fatto di spaccio di droga, clandestini e prostituzione. Situazioni che spesso creano non solo degrado ma anche senso di insicurezza nelle persone.

Sentimenti cui si aggiunge la preoccupazione, a livello istituzionale, per la movida selvaggia e il non rispetto delle regole sul versante assembramenti, rispetto delle distanze e degli orari almeno finché l'Umbria nei prossimi giorni diventerà zona bianca e a quel punto verrà meno il coprifuoco. In prefettura, in questura ma anche in comune si assicura che i controlli verranno innalzati anche nel prossimo week end per evitare quanto accaduto negli ultimi fine settimana, con giovanissimi in ospedale dopo abusi con l'alcol (è caccia a chi vende alcolici ai minorenni) e assembramenti notturni gtra giovani in centro e nei locali etnici a Fontivegge. «Abbiamo il dovere di tutelare la Perugia per bene, i titolari dei locali che si comportano correttamente e i turisti che vorranno passare le giornate e le serata nella nostra città adesso che l'Umbria diventerà zona bianca - ha già annunciato l'assessore alla Sicurezza, Luca Merli -. Quindi i controlli saranno sempre assicurati al massimo livello. A partire dal prossimo fine settimana e poi una volta che l'Umbria cambierà colore. E tutto ciò non è solo un atto dovuto».

Ma c'è di più, dal momento che a Palazzo dei Priori sono al lavoro per potenziare ulteriormente il corpo degli agenti della polizia locale con altre dieci unità entro il 2022: un'iniezione di forze fresche importante e necessaria visto il coinvolgimento sempre più crescente della Municipale nelle operazioni di prevenzione e repressione della criminalità.

Michele Milletti