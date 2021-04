2 Aprile 2021

LA QUESTIONE

PERUGIA Manca un garage, una mansarda, c'è un vano spuntato di recente, e così i conti della Tari non quadrano. Per questo Gesenu e Comune di Perugia hanno avviato una ricognizione e proprio in questi giorni nelle cassette della posta di tanti residenti stanno arrivando una serie di avvisi. Non ci sono soltanto i furbetti o i disattenti alle planimetrie, ma anche chi semplicemente ha dimenticato indietro qualche bolletta. Nel primo caso, i nomi sono usciti da un controllo incrociato tra catasto e dichiarazioni rese al momento di avviare l'utenza. In altre circostanze, invece, si tratta di una verifica contabile.

Gli avvisi che stanno partendo in questi giorni e che rapidamente arriveranno a destinazione vanno indietro fino al 2015. La linea temporale è stata tracciata per un motivo preciso: allo scopo di evitare che le somme dovute cadano in prescrizione.

«Qualche caso di richiesta di rimborso c'è stato segnalato proprio in questi giorni - spiega Francesco Ferroni, segretario regionale di Adiconsum, da tempo particolarmente attento alla questione - ma non siamo a conoscenza del quadro completo. Partendo, ovviamente, dal presupposto del rispetto delle regole e dall'opportunità di compiere tutte le verifiche del caso, riteniamo giusto ragionare su un migliore rapporto tra gli utenti di un servizio e la società che gestisce quel servizio. Sarà importante, in primis, poter consentire di rateizzare in modo adeguato i pagamenti, evitando sovrapposizioni con i pagamenti delle rate canoniche. In questo momento occorre tenere presente di quale sia la situazione reale di tante famiglie e di quanto pesino gli aumenti anche della Tari, aggiungo anche che sarà giusto ragionare di come poter migliorare il servizio, pure in considerazione dei buoni risultati descritti recentemente dal presindente di Gesenu».

Mercoledì il presidente di Gesenu, Wladimiro De Nunzio, si è presentato in audizione di fronte alla seconda commissione del consiglio comunale mettendo in fila alcuni dei risultati conseguiti dall'azienda: l'inserimento nella white list della Prefettura, l'eliminazione di iniziative «rischiose assunte in passato all'estero ed in Sicilia», e anche la riduzione dei costi e dei contenzioso, fino alla metà. Gesenu aumenta anche i ricavi: dai 71,8 milioni del 2018, ai 77,6 del 2019, agli 83,4 del 2020 e la previsione di budget del 2021 si attesta sugli 86,5 milioni.

Federico Fabrizi

federico.fabrizi@ilmessaggero.it

