Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Dopo mesi difficili è ripartita l'attività delle associazioni del territorio. Anche quelle della filiera verde, cioè le realtà impegnate nella cura e gestione dei parchi a suon di pulizie ed eventi per rilanciare decoro e socialità. Ma se da una parte si guarda con fiducia alla ripresa, non mancano i problemi legati alle frequentazioni poco rispettose delle regole. Come nel caso del parco dei Rimbocchi. Lì i fine settimana per l'associazione culturale Mirò, che ha in gestione una buona fetta del parco, sono spesso un incubo causa una problematica di vecchia data. Minore rispetto al passato, ma comunque complessa da gestire. Al punto che l'idea è quella di chiedere al Comune un deciso giro di vite. A sfogarsi è Antonio Lusi, presidente di Mirò che parla dello sporco lasciato da gruppi di ragazzi sudamericani che abitualmente frequentano il parco dal venerdì alla domenica, utilizzando l'area del campetto da calcio antistante il circolo. «Fin qui nulla di strano se non fosse che in barba a qualsiasi norma anche la più banale, con l'occasione, nell'immediata adiacenza del campo, viene posto in essere una sorta di mercato abusivo dove si vende la qualunque». Ma il problema centrale della questione non è chi frequenta o quel che consuma come merenda. «Quello che non tolleriamo più è il fatto che poi dobbiamo essere noi a pulire la loro monnezza, cosa della quale faremmo volentieri a meno». Solo negli ultimi due giorni sono stati riempiti quattro sacchi con i rifiuti raccolti da terra: bottiglie di birra, cartacce, plastiche, bicchieri e piatti. «Per quanto ci riguarda, chiediamo a tale comunità di cercarsi un altro posto dove fare ciò che vogliono, la vostra presenza qui non è gradita. Ora sentiremo il Comune per vedere se si può inibire il campo in quei giorni. Di farci continuamente prendere in giro da questi soggetti, ne abbiamo le scatole piene». Parole chiare quelle di Lusi che più che l'interdizione del campo vedrebbe di buon occhio controlli delle forze dell'ordine perché altrimenti significherebbe far perdere anche ad altri ragazzi l'occasione di giocare nel campetto. «Avevamo anche chiesto a tutti di segnarsi per una sorta di prenotazione che garantisse l'uso a tutti, ma non è servito a nulla». Con il Comune l'associazione cercherà di trovare una formula che disincentivi i cattivi comportamenti.

Riccardo Gasperini