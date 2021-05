17 Maggio 2021

IL CASO

«E adesso dove andiamo? Come facciamo? Non possiamo andarcene di qui». Protesta e disperazione, sommate fanno tensione. Quella di doverle provare tutte pur di non restare senza un tetto sopra la testa. Perché questo maggio sembra autunno inoltrato, perché c'è ancora un coprifuoco che ogni sera alle dieci vieta di stare per strada se non si hanno motivi giustificati per farlo.

La protesta e la disperazione sono quelle dei senzatetto perugini, alcuni dei quali ieri mattina si sono opposti rifiutandosi di lasciare il Cva dei Rimbocchi dove sono ospitati da fine dicembre.

«Un senzatetto col coprifuoco dove va? Hanno chiuso il dormitorio, noi restiamo qua» è lo striscione apparso a corredo della protesta dei senzatetto, per i quali il doveri ricominciare a passare le notti fuori è chiaramente uno spauracchio notevole.

Di fronte dunque al rifiuto ad andarsene, dal momento che proprio ieri scadeva la proroga di due settimane concessa a inizio mese per far sì che la struttura rimanesse operativa qualche altro giorno a causa appunto della compresenza di maltempo e Covid, è stato inevitabile l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e anche una pattuglia dei carabinieri, proprio per fare in modo che gli animi non si surriscaldassero.

LA SITUAZIONE

Ma è chiaro che la situazione resta particolarmente difficile e delicata. Da più parti, e in particolar modo dalla comunità di Sant'Egidio, sono giunte al Comune esortazioni affinché soluzioni d'emergenza trovata con la creazione di 25 posti letto alla palestra dei Rimbocchi possa il prima possibile trasformarsi in qualcosa di definitivo per poter accogliere i senzatetto in ogni periodo dell'anno e soprattutto durante i freddi mesi invernali.

Ora c'è da capire come evolverà la situazione. «La nuova gara per la creazione di un presidio continuativo è sicuramente un fatto importante, che migliorerà la gestione in futuro per i senza fissa dimora - dice in un lungo post su Facebook il consigliere comunale del Pd, Francesco Zuccherini -. Ma nell'attesa che questa venga espletata, non possiamo girarci dall'altra parte e non notare che le difficoltà che erano presenti fino ieri, persistono ancora oggi. C'è quindi la necessità di prorogare l'ordinanza per l'apertura del centro di accoglienza di Perugia, in attesa di una gestione migliore e continuativa di queste persone da parte del Comune di Perugia».

Michele Milletti

