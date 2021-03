31 Marzo 2021

VITA DI QUARTIERE

Dai progetti ideati da una cooperativa impegnata sui fronti dell'educazione, cultura e comunicazione nascono forme di rilancio del decoro e della socialità per un pezzo di Ponte San Giovanni. L'area delle case popolari di via dei Loggi per la precisione. Alla base ci sono le iniziative di Densa, nei giorni scorsi premiata nella categoria Community del concorso Meet&Code, dopo essere stata selezionata tra 897 proposte arrivate da tutta Europa. A fare breccia il progetto Code&LightUp che ha illuminato le pareti esterne delle case popolari con l'arte digitale, facendo creare a bambini e bambine uno spettacolo video proiettato. «I partecipanti - spiega la cooperativa - hanno acceso fisicamente e simbolicamente una luce carica di significati in un luogo in cui, appena cala il sole, ci si ritrova al buio, anche a causa di una inefficiente gestione del bene comune da parte dell'ente pubblico». Un segnale di speranza per quella zona dove non mancano problemi e richieste di intervento. Con Code&LightUp, Densa promuove una forma di rigenerazione dal basso della zona grazie ad un centro educativo e culturale innovativo, che è anche spazio sociale e officina tecnologica dotata di strumenti per la fabbricazione 3D, robotica, informatica, design e arte. Tecnologia che diventa strumento per rafforzare il senso di appartenenza dei residenti e favorire l'incontro fra generazioni. Anche a distanza, in questo periodo di emergenza sanitaria. Tra le iniziative, c'è Tessiture Urbane, progetto sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio nell'ambito del quale anziani e adolescenti «hanno ideato e realizzeranno arredi urbani funzionali all'aumento della socializzazione, al contrasto dell'isolamento e alla ricucitura del tessuto sociale». Ma ci sono anche giovani che si aiutano tra loro. Tra le tante attività, c'è pure uno spazio per l'aiuto-compiti, che «nasce in risposta all'esigenza delle famiglie preoccupate per la perdita di apprendimento dei figli». Densa ha coinvolto universitari della zona in fragilità, cui è stato riconosciuto un contributo per aiutare con i compiti, a distanza, studenti dai 7 ai 18 anni. Ogni martedì e venerdì Rigers, Alexandros, Ludovica e Sara utilizzano spazi e pc aiutando 40 studenti. Inoltre, nei mesi scorsi la cooperativa, con un bando del dipartimento Pari opportunità, ha anche sviluppato Si chiamerà Futura, percorso extra-scolastico gratuito per il rafforzamento delle competenze scientifiche di bambine e ragazze.

Riccardo Gasperini