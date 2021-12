Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

IL PIANO

Per oltre 2.500 cittadini sta per scattare la raccolta differenziata porta a porta. Il giro di vite tocca due quartieri dove ancora i rifiuti si smaltiscono utilizzando i contenitori stradali (quelli di grandi dimensioni da 2.400 litri, cui si aggiungono fino a oggi i più piccoli da 240 per l'umido).

La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto presentato da Gest per estendere la raccolta domiciliare a Montegrillo e all'Oliveto, dove «l'attuale modalità di raccolta riporta un documento annesso alla delibera di giunta 348 di martedì scorso - presenta notevoli criticità sotto il profilo di risultati di raccolta differenziata».

Che tradotto significa un basso livello di raccolta differenziata soprattutto «nelle zone dei grandi condomini», ma anche un «impatto estetico negativo dei cassonetti stradali che determinano un notevole decremento del decoro urbano dei quartieri» ed una «scarsa qualità dei materiali raccolti».

Scatta così per i due quartieri (sono 1.063 le utenze Tari coinvolte) il giro di vite, tra l'altro oggetto di dibattito a palazzo dei Priori nel corso del tempo. Scatterà a breve la consegna di cassonetti e calendari, mentre il servizio sarà operativo dall'1 aprile 2022.

I CASSONETTI

Per i grandi condomini il piano di efficientamento e modifica del servizio prevede, come nel resto della città che ha questo tipo di servizio, l'assegnazione di «kit condominiali chiusi a chiave». I colori saranno quelli in vigore: giallo per la plastica, blu per la carta, grigio per l'indifferenziata (secco residuo).

Parallelamente alla rimozione dei cassonetti stradali, saranno consegnati i kit e per quanto riguarda i palazzi, saranno individuate apposite postazioni dove collocarli. Sopralluoghi in questo senso sono già stati effettuati e, come riporta la documentazione, ci sono casi in cui saranno realizzati appositi spazi esternamente alle pertinenze condominiali (sono 12 quelle stimate).

Di norma a ogni condominio saranno assegnati contenitori grandi, i carrellati da 1.100 litri (in alcuni casi con contenitori da 240 e 770 litri in conseguenza del numero di utenti dei vari condomini).

I COSTI

L'operazione non sarà a costo zero, come si legge nella delibera di giunta. «I costi totali di investimento previsti per sostenere l'attivazione del nuovo servizio di raccolta differenziata risultano pari a 34.965,00 euro, per un costo di ammortamento annuo pari a 5.947,84 euro». In fatto di riduzioni, e questo non è secondario, è previsto un calo «dei costi di trattamento e smaltimento (Cts) dovuti alla minore quantità di rifiuto secco residuo raccolto». È stimata una riduzione su base annua di circa 450 tonnellate.

IL PERCORSO

Prima dell'avvio del servizio, è prevista oltre alla rimozione dei vecchi cassonetti e alla consegna dei nuovi, l'attivazione di una apposita campagna di comunicazione e informazione agli utenti interessati dal progetto.

Riccardo Gasperini

