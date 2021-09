Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

Proprio in questi giorni una prima risposta c'è stata, ma l'appello messo nero su bianco da 100 abitanti di un condominio di San Sisto, in via Pergolesi, è molto più ampio e le risposte chieste sono molteplici. Il tema è quello dei rifiuti e passa per anche per la piaga dell'abbandono di rifiuti. Una piaga che nel quartiere di San Sisto è particolarmente presente. C

ome accade in molte altre vie, anche in via Pergolesi nell'area dei cassonetti stradali adiacenti il palazzo che ha deciso di dire basta con un esposto inviato a Gesenu, Comune e Corte dei Conti, c'è chi lascia di tutto. Nelle richiesta di intervento urgente, firmata dai residenti, viene spiegato che si tratta di cassonetti «dove viene conferito, nonostante i divieti, di tutto e da parte di tutti, in particolare da estranei al condominio e da diverse attività artigianali che giornalmente con i loro automezzi si fermano per sversare rifiuti».

Spesso anche «al di fuori dei cassonetti». I residenti hanno trovato di tutti: dai rifiuti speciali alle parti di bagno, dal legno a vetri ed elettrodomestici. È stato istallato un cartello di divieto, ma i firmatari della lettera lamentano la mancanza di controlli mirati. «Spesso nel pomeriggio i cassonetti sono già pieni e costringono i condomini, per non abbandonarli fuori dagli stessi, a riportarli dentro le abitazioni, aspettando il mattino successivo con evidenti disagi». Una situazione particolarmente critica quella tracciata dai residenti del palazzo di San Sisto, che chiedono una svolta a Gesenu anche per altri aspetti. In cima alla lista è stata fatta una richiesta, quella di «provvedere al lavaggio dei cassonetti (nell'esposto sono stati espressi timori per i cattivi odori e in generale per eventuali effetti sulla salute) e ai controlli dei non aventi diritto a conferire». Chiesto poi di mettere mano all'assetto organizzativo per lo svuotamento. In particolare che «nel periodo estivo, da giungo a settembre, il servizio di raccolta non inizi alle 6,30 del mattino ma dopo le 8».

Vista la posizione dei cassonetti, in particolare lo svuotamento delle campane di primissima mattina ha creato non pochi disagi causa rumore, come scritto dai residenti nell'esposto. Proprio per questo, nelle richieste avanzate, si parla anche della collocazione. «Si chiede che tutti i cassonetti (2 indifferenziati, 2 organico, 2 carta-cartone e 4 per vetro e plastica) e la campana per il vetro, siano disposti nel parcheggio comunale adiacente alle palazzine, lontano non solo dalle nostre abitazioni ma anche dalle altre, area quest'ultima confinante con il parco, a circa 100 metri dall'attuale disposizione dei cassonetti, ad oggi installati, in modo da ridurre per i condomini i disagi citati e di rendere più agevole il loro svuotamento».

