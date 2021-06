Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

LA PARTITA

Sei sindaci, insieme al Coordinamento Rifiuti Zero, lanciano un appello alla Regione perché risponda alla proposta di Piano regionale dei rifiuti appoggiata dalla raccolta di oltre 4000 firme.

I primi cittadini di Gubbio, San Giustino, Fabro, Calvi, Narni, Assisi nel corso di una conferenza on line hanno illustrato

lo stato dell'arte in ognuna delle realtà amministrate quanto a raccolta differenziata, iniziative di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.

Attualmente, spiega il Coordinamento Rifiuti Zero, sono 18 i comuni che, in Umbria, hanno approvato una delibera Verso Rifiuti Zero,quattro sono in procinto di farlo e altri 7 si sono dichiarati favorevoli.

«Il quadro-spiegano dal Coordinamento che ne emerge è quello di una diffusa volontà di far crescere in ogni località la raccolta differenziata (Calvi è al 91%): un sforzo che produrrebbe risultati ancor più incoraggianti all'interno di politiche regionali più decisamente orientate a chiudere il cerchio così come prescrivono le normative europee sull'economia circolare».

Le associazioni, che ad aprile 2020 hanno proposto alla Regione un nuovo piano di gestione dei rifiuti orientato alla sostenibilità, hanno intrapreso la strada di interpellare

direttamente i sindaci sulla gestione dei rifiuti. «La sorpresa di trovare, nelle piccole comunità-spiegano dal Coordinamento- sensibilità e attenzione nei confronti della strategia rifiuti zero e progetti di miglioramento del servizio attuale ha, in parte, compensato la delusione del mancato ascolto da parte della Regione che sta predisponendo il nuovo piano di gestione regionale». Tra i temi all'ordine del giorno anche la chiusura del ciclo su cui la Regione ha messo al lavoro un gruppo di esperti per scegliere la soluzione migliore da un punto di vista ambientale ed economico.