18 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA DENUNCIA

A pochi metri domani passerà la carovana del Giro d'Italia. L'andatura sarà sostenuta e agguerrita, quindi difficilmente - per fortuna - si potrà buttare un occhio sul degrado e l'incuria che ormai da tempo aleggianno tra i palazzi dell'ex Inail e il bus terminal di piazza Partigiani. Un giardino spontaneo di erbacce e piante selvatiche nella corte interna, il verde gramigna che scappa fuori da mattonelle e vasi crepati. E poi muri scrostati, diventati tele per graffittari senza talento ma tanta voglia di sporcare e i rifiuti abbandonati oltre i cancelli, evidentemente presi come spazzature giganti per il tetrapak di vini scadenti. Uno spettacolo indecoroso che purtroppo chi vive nella zona conosce da tempo, da quando cioè i palazzi dell'ex istituto assicurativo sono stati chiusi, messi in vendita e abbandonati.

Un mausoleo all'incuria in mezzo alla città, a due passi dalla statua di Garibaldi e prima vista per chi arriva a Perugia in autobus. La società che si occupa della gestione dell'immobile, di totale proprietà statale, ha provato a vendere i 10 locali, tra appartamenti di notevoli metrature, box e magazzini.

Ma a giudicare dal sito della Invimit quegli spazi sono ancora invenduti. Nonostante, in fondo, i prezzi concorrenziali: l'appartamento più grande al secondo piano, quasi 450 metri quadri, parte da una base di poco più di mezzo milione di euro. Il problema, probabilmente, sono i costi di ristrutturazione da aggiungere. Oltre a quelli per far ripulire lo scempio di tossici e balordi sotto quelle finestre che si affacciano su Santa Giuliana.

Egle Priolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA