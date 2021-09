Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

IL CASO

Un maxi cantiere in abbandono, cumuli di rifiuti, muri sfregiati o danneggiati. E ancora: sosta selvaggia e aiuole incolte. Si presentano così pezzi della nuova Monteluce, quell'area dove il piano di rilancio è rimasto incompleto e si moltiplicano le proteste e le segnalazioni dei residenti della zona che chiedono una svolta per il proprio territorio. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per alcuni marciapiedi invasi dall'erbaccia, al punto che «per camminare serve scendere in strada», come emerso ad esempio per l'ara di via Fra Bevignate, arriva lo sfogo di alcuni cittadini per la zona più critica, quella della nuova Monteluce. Cioè l'area del vecchio policlinico, in parte passata a nuova veste. Quel che preoccupa tanti, è la zona dove il rilancio s'è fermato e i segni di un abbandono che fa male al quartiere. In più punti sono stati segnalati, tanto per fare un esempio, muraglioni coperti da vandali imbrattatori, anche con scritte e simboli di carattere politico. IL NODO RIFIUTI Uno sfregio al pari dei cumuli di rifiuti presenti in più parti. In qualche caso si tratta di scarti di lavori effettuati tra un vecchio padiglione e l'altro, ma ci sono anche punti dive è stato gettato di tutto magari da chi frequenta la zona. Bottiglie di birra, lattine, pacchetti di sigarette e pure spazzatura. Uno scenario non proprio al passo con quel piano di rilancio mai terminato, ricordato anche da alcuni cartelli che, con il passare del tempo, cominciano ad essere sepolti dall'erbaccia che cresce senza controllo. Un filo comune delle aree di cantiere avviate ma poi abbandonate nel tempo. Di problemi però ne spuntano anche dove i lavori sono stati fatti. Continuano le proteste per il transito delle automobili sulla pavimentazione della nuova piazza, che presenta danni evidenti in molti punti. Rovinati, forse proprio per l'urto con qualche mezzo, anche dei muretti. Altri segnali che delineano la situazione di criticità che c'è nell'area della nuova Monteluce, continuamente oggetto di dibattito non solo a livello istituzionale ma anche fra i cittadini. Propri da chi vive il quartiere quella zona è finita sotto i riflettori anche per la gestione de verde nell'ambito dello sviluppo dei lavori. Un altro problema, in particolare per la manutenzione degli alberi lungo le strade, che si fa sentire in tutti i quartieri cittadini. Spostando la lente dal complesso, sempre in questi giorni sono tornate a spuntare polemiche per il caos sosta lungo la vicina via Brunamonti. Criticità segnalate soprattutto nella fascia calda per il traffico, cioè l'orario di ingresso e uscita delle scuole. In molti casi le auto parcheggiate anche in doppia fila creano rallentamenti e blocchi alla circolazione, comportando momenti di caos.

Riccardo Gasperini

